سحر الهوارى:البرلمان يتواصل مع الحكومة لمتابعة استفادة "الشباب" من مشروعات الرئيس

قالت الدكتورة سحر الهوارى، وكيلة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها إصدار قانون الشباب، موضحة أن أعضاء اللجنة اجتمعوا مع هيئة مكتب البرلمان خلال الأيام الماضية لمناقشة أولويات اللجنة من تشريعات وقوانين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وكيلة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لمتابعة مدى استفادة الشباب من المشروعات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف فدان.

وأشارت وكيلة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أن اللجنة تتبنى إشراك الشباب المصرى فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، موضحة أنه يمكن استغلال الشباب فى التواجد بدول إفريقيا وإرسال مصر وفوداً هناك للعمل، ما يساهم فى توثيق العلاقات مع دول إفريقيا.

ولفتت وكيلة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى أنها تتبنى تدشين الاتحاد الرياضى المدرسى وإحياء فكرة العمل الجماعى والوطنية لدى الشباب، لافتة إلى أن هذا المشروع كان موجوداً منذ عدة سنوات ولكنه توقف خلال الفترة الأخيرة.

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