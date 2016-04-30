خلى بالك.. طفلك مبيستحملش البرودة زيك وبلاش تتقلى اللبس ولا تخففيه

من ثقافة الأمهات المغلوطة، تلك التى تتعلق بزيادة الملابس التى يرتديها الطفل الصغير صيفا وشتاء، وهذا الإسراف المبالغ أمر غير صحى.

يقول الدكتور أسامة عبد الوهاب – استشارى الأطفال وحديثى الولادة – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جسم الأطفال يختلف عن جسم الكبار، من حيث قدرتهم على تحمل درجة الحرارة والبرودة، والتعامل معهما، وهو ما لا تعيه بعض الأمهات مما يجعلها تزيد من عدد القطع التى يرتديها الطفل سواء كان الطقس حارا أو باردا.

ويتابع "أسامة" حديثه، موضحا أن الحقيقة تكمن فى أن جسم الطفل لا يتحمل درجة البرودة العالية، وذلك لأنه يفقد الحرارة بشكل سريع جدا ولا يمكنه الاحتفاظ بها، نظرا لوزنه وحجمه الضئيل، وهو تفسير النظرية العلاقة بين الوزن والمسطح الخارجى والحرارة، لذا فهو يبرد بدرجة أسرع وأعلى بحوالى درجتين عن الكبار.

ولذا ينصح استشارى الأطفال بضرورة الاهتمام بزيادة طبقة أو اثنتين من الملابس القطنية لعمل توازن بين جسمه وبين درجة الحرارة، وفى الوقت ذاته ممنوع منعا باتا أن نزيد عدد من الطبقات القطنية وبإسراف، كذلك ممنوع تماما أن يرتدى الطفل الصوف بأنواعه، فهو يزيد من إفرازه للعرق ، كذلك يمكن استبداله بطبقات أكثر من الملابس القطنية فى حال برودة الطقس.

- أستاذ أطفال: عدم معرفة المدرسة بإصابة الطفل بالسكر يعرضه للخط

>

- ماتسبيهوش يعيط كتير.. تعرف على التأثيرات النفسية والعضوية لكثرة بكاء

>