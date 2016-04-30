ضبط متهم فى قضايا مخدرات وآخر بحوزته سيف وطبنحة صوت بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها قبل قليل عن ضبط "محمد.ع.ش.م"، والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 1.5 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضبط "عيد ح ع ب"، بحوزته شيكاره بيضاء اللون بداخلها سيف طويل نصل معدني وسكين كبير الحجم وخنجر وطبنجة صوت بداخلها 11 طلقه، و2 ورقة ماليه فئة 50 جنيه يشتبه أن تكون مقلدة، وعلبة سجائر بداخلها قرص أحمر اللون يشتبه أن يكون مخدر، وقطعة صغيرة بنية اللون تشبه فى كونها جوهر الحشيش المخدر.

وضبط " معالى ا ع ع"، بحوزته لفافة متوسطة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر ، وضبط " محمد ح ا ا م "، بحوزته لفافة صغيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر، كما تم ضبط 34 محكوما عليهم بينهم "خالد ع ع ب"، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية تزوير، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد خمس سنوات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية ، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 18 مخالفة متنوعة، وفي مجال جهود إدارة المرورـتم ضبط 48 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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