أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..طلاب بـ"هندسة القاهرة" يطلقون صاروخ يرصد تغيرات المناخ

Google+ Print
بالصور..طلاب بـ"هندسة القاهرة" يطلقون صاروخ يرصد تغيرات المناخ بالصور..طلاب بـ"هندسة القاهرة" يطلقون صاروخ يرصد تغيرات المناخ
نجح فريق طلاب بقسم هندسة الطيران والفضاء كلية الهندسة جامعة القاهرة، فى إطلاق صاروخ للقياسات بالغلاف الجوى، إذ أن هذه الأنواع من الصواريخ تستخدم فى رصد الطقس ودرجات الحرارة والتنبؤ بالعواصف والتغيرات فى المناخ والغلاف الجوى.

ونجح الطلاب فى إجراء تجربتين لإطلاق الصاروخ، حيث أجرى طلاب جامعة القاهرة تجاربهم مع الفريق الطلابى المتخصص فى تصميم الصواريخ بجامعة MIT الأمريكية، وهى أكبر جامعة هندسية على مستوى العالم، إذ أن التجربتين الخاصتين بالفريق المصرى نجحتا بنسبة 100% وتجرى التجربة الثالثة هذا الأسبوع.

وتعد التجارب التى يجريها طلاب هندسة القاهرة بأمريكا تمهيداً للمشاركة فى مسابقة Intercollegiate rocket engineering competition، التى تنظمها منظمة Experimental Sounding Rocket Association (ESRA) الأمريكية؛ لإطلاق مثل هذه الصواريخ، وذلك منتصف شهر يونيو المقبل، حيث إن فريق هندسة القاهرة هو الفريق المصرى والعربى الوحيد المشارك فى هذه المسابقة.


>- فريق بـ"هندسة القاهرة" يفوز بالمركز 8 على العالم لتصنيعه سيارة بدون وقود
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365