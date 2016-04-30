بالصور..طلاب بـ"هندسة القاهرة" يطلقون صاروخ يرصد تغيرات المناخ

نجح فريق طلاب بقسم هندسة الطيران والفضاء كلية الهندسة جامعة القاهرة، فى إطلاق صاروخ للقياسات بالغلاف الجوى، إذ أن هذه الأنواع من الصواريخ تستخدم فى رصد الطقس ودرجات الحرارة والتنبؤ بالعواصف والتغيرات فى المناخ والغلاف الجوى.

ونجح الطلاب فى إجراء تجربتين لإطلاق الصاروخ، حيث أجرى طلاب جامعة القاهرة تجاربهم مع الفريق الطلابى المتخصص فى تصميم الصواريخ بجامعة MIT الأمريكية، وهى أكبر جامعة هندسية على مستوى العالم، إذ أن التجربتين الخاصتين بالفريق المصرى نجحتا بنسبة 100% وتجرى التجربة الثالثة هذا الأسبوع.

وتعد التجارب التى يجريها طلاب هندسة القاهرة بأمريكا تمهيداً للمشاركة فى مسابقة Intercollegiate rocket engineering competition، التى تنظمها منظمة Experimental Sounding Rocket Association (ESRA) الأمريكية؛ لإطلاق مثل هذه الصواريخ، وذلك منتصف شهر يونيو المقبل، حيث إن فريق هندسة القاهرة هو الفريق المصرى والعربى الوحيد المشارك فى هذه المسابقة.

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