القنصلية السودانية بالإسكندرية تنظم أمسية شعرية للشاعرة روضة الحاج

تنظم القنصلية السودانية بالإسكندرية أمسية شعرية للشاعرة روضة الحاج الملقبة ببنت ملوك النيل، وذلك الخميس 5 مايو المقبل بمكتبة الإسكندرية بالقاعة الكبرى.

ويحضر الأمسية الدكتور محمد صغيرون، قنصل عام السودان بالإسكندرية، وعدد من الجالية السودانية المقيمة بالإسكندرية ومحبى الفنون.

وقال الدكتور محمد صغيرون، قنصل عام السودان بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء الشعرى الذى تنظمه القنصلية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية احتفالا بأعمال الشاعرة روضة الحاج التى ستلقى العديد من أعمالها الشعرية المتميزة.

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