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بالصور.."سارة و ميار"يقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة

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بالصور.."سارة و ميار"يقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة بالصور.."سارة و ميار"يقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة
مشروع العمر يمكن أن يبدأ بـ100 جنيه، ميار وسارة طالبتان بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قررا أن يخوضا تجربة جديدة بفكر مجنون ببيع عصائر وقطع فاكهة البطيخ فى شارع الميرغنى بمصر الجديدة.

وتقول سارة لـ"اليوم السابع"، أنهم كانوا يدرسون فتح مشروع صغير وفكرته مجنونه بتكلفة صغيرة لجنى المال منه ويكون لأول مرة بمصر، فجاءت الفكرة لهم أثناء زيارة "ميار" لتركيا فى رحلة سياحية، وقررا تنفيذ التجربة ولكن بتخصص أكثر من تركيا، فهناك يقومون ببيع العديد من أنواع الفاكهة ولكنهم سيقتصرون المشروع على "البطيخ" فقط، وتابعت ميار أن أول يوم لهم فى الشارع كان هو الأصعب.

ومن ناحيتها، أضافت "ميار"، أن العصير الذين يقومون بإعداده طازجاً يومياً وبدون إضافة أى مواد أخرى، بالإضافة إلى تنظيفه وتقطيعه بشكل مبتكر مع تغليفه بشكل جيد لعدم تعرضه للتلوث.

وتابعت "سارة"، أن "الأسعار التى نبيع بها أرخص بكثير من المحلات الكبيرة بمعدل 5 جنيهات لقطعة البطيخ المغلفة وسبعة جنيهاً لعصير البطيخ، ونحن نقلل المكسب فى سبيل كسب عملاء كثيرين، ونرغب على المدي القريب فى انتشار الفكرة عبر القاهرة الجديدة".

وعن المشاكل التى تواجههم يومياً أكدا أن مضايقات الشباب وبالتحديد سائقى التاكسيات هم أبرز العواقب فى يومهم بالكامل، ولكنهما يقومان بالوقوف بجوار أحد عربات الشرطة لحمايتهم فى بعض الأوقات.

واختتمت ميار حديثها بأنهما أنشئا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "Bateeخ to go"، لتسويق مشروعهم، موضحة أنهما يأملان فى الاستمرار بمشروعهما الصغير بعد فترة الامتحانات.

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (1)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (2)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (3)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (4)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (5)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (6)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (7)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (8)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (9)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (10)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (11)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (12)

سارة و مياريقتحمان سوق العمل ببيع عصير البطيخ بشوارع مصر الجديدة (13)

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