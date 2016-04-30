بالفيديو.. مسنة من دمياط: حياتى فى خطر وماكينات رى بجوار منزلى تهدد بانهياره

ناشدت هدى الصادق المكاوى ابنة مدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط والبالغة من العمر74 عاما، بحل مشاكلها مع الجهات التنفيذية بدمياط، واتهمت الجهات التنفيذية بدمياط بالتنكيل بها وعدم الاهتمام بمطالبها المشروعة لصالح آخريين.

وقالت الحاجة هدى لـ"اليوم السابع" أنها تقدمت بعدة شكاوى واستغاثات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الرى وآخرها بلاغ للنائب العام برقم 5723 /1168بتاريخ 26ابريل الجارى. وتضمنت تضررها من وجود ماكينات رى بجوار منزلها الكائن بمدينة ميت أبو غالب بسبب مخالفتهم وتأثيرهم المباشر على منزلها الذى أصبح عرضة للتأثير السلبى للمياه التى تسربت أسفل منزلها ومنزل العديد من الجيران

وخاطبت وزارة الرى التى وجهت لجنة متخصصة لبحث الشكوى المقدمة منها والتى أكدت من المعاينة والتصوير تسرب مياه أسفل المنازل المجاورة بخلاف التعدى على نهر النيل وعدم قانونية وجود هذه الماكينات لكونها غير مسجلة على حيازة زراعية ،وأصدر وزير الرى القرار برقم 11517 فى 26ديسمبر 2015 يفيد انه تمت مخاطبة قطاع حماية النيل وتم أصدرا قرارى الإزالة برقمى 632،633لسنة 2015 ضد أصحاب الماكينات وتم إرسال القرارات إلى الجهات الأمنية للتنفيذ ، إلا أن جهات التنفيذ لم تعتد بالقرار الصادر ولم ينفذ حتى الآن، الأمر الذى دفع بها إلى تقديم شكوى بهيئة التفتيش بوزارة الداخلية بتاريخ 28مارس 2016 برقم 282 تتضرر من موقف مركز شرطة كفر سعد فى تنفيذ القرار، إلا أنها فوجئت بتحريض 28 فلاحا من أهالى المدينة بتحرير محاضر ضدها نكاية فيها واتهامها بالباطل لإجبارها على التنازل.

وأوضحت هدى الصادق، أنها زوجة مقاتل بالقوات المسلحة قدم حياته فداءا لهذه البلد ولم تنتظر أن تعامل أسرته بكل هذا التجاهل والتعنت، وأضافت أنها تتعرض لحملات تشوية وتهديد لإجبارها على التناول عن حقها.

فلجأت إلى المستشار النائب العام وتقدمت ببلاغ برقم 5723 طالبت فيه بالتحقيق فى كل هذه الوقائع وأسباب تقاعس الجهات التنفيذية عن تنفيذ قرار إزالة ماكينات الرى بما يهدد حياتها بانهيار المنزل عليها،خاصة وأنها تعيش بمفردها بالمنزل بسبب سفر أبناءها للعمل بالخارج.

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