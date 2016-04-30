رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج :14 ألف مخالفة سرقة مياه ضد المواطنين والشركات

قال المهندس ناجح محمد إبراهيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن المحافظة لديها فى جميع المراكز مياه نقية بنوعية ومعايير مختلفة مياه سطحية تختلف عن المياه الجوفية أو الارتوازية وكلها تخضع طبقا لمعايير وزارة الصحة.

أكد أن عدد المخالفات التى تم تحريرها للمواطنين والشركات 14 ألف مخالفة عام 2015 وتم التصرف مع هذه الشركات بدفع الغرامات الموقعة عليهم كما يتم قطع المياه عنهم.

وأشار إلى أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء ينظم العلاقة بين الشركة والمحليات حتى يمكن توصيل عدادات كودية للعقارات المخالفة، أما سعرها فهو 130 قرشا للمتر تقريبا.

ولكن لا يوجد إحصائية بالعقارات المخالفة لأنها تختص بالوحدة المحلية ولكن هناك حالات يتم قطع المياه عنها وهناك بعض العقارات المخالفة يحدث منها تعديات على الشبكة ويتم بالفعل قطع المياه عنها، مضيفا أن فواتير المياه شهرية من 1يوليو 2015 ويتم محاسبة المواطنين شهريا.

وقال: إن عدد الموظفين الذين تم احالتهم الى الشئون القانونية 90 موظفا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومجازاتهم، كما تم إحالة موظف واحد فقط إلى النيابة العامة بتهمة تلقى الرشاوى بسبب توصيلات المياه وهو فى مركز المراغة.

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