رئيس البرلمان الليبى يوجه انتقادات لبيان صادر عن المجلس الرئاسى

>وجه رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح انتقادات لاذعة للبيان الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، واصفه بأنه يضيف مزيدا من الانتهاكات والخروقات الممنهجة للاتفاق السياسى، كما أنه يطعن فى عقيدة الجيش الليبى.

وكان رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج قد قال فى كلمة إلى الشعب الليبى، مساء أمس، إن المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى العقيد المهدى البرغثى، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية فى الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وخاصة تحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية فى كافة انحاء البلاد.

وأدان عقلية فى بيان له الليلة «بأشد العبارات» بيان المجلس الرئاسى، والمعنون ببيان المجلس الرئاسى (القائد الأعلى للجيش تحت توحيد الجهود لمحاربة داعش).

وأضاف البيان «نذكّر المجلس الرئاسى بأنه قفز على الاستحقاقات الدستورية وأعطى لنفسه صفة وتخويل لا يملكها (القائد الأعلى ) ونذكّره بأنه أحد أجسام الاتفاق السياسى وأن كل قراراته وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية لكون أن الاتفاق السياسى لم يشرعن ولم يضمّن بعد فى شكل تعديل دستوري».