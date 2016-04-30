الإكزيما والبهاء والصدفية والهيربس.. أشهر أمراض جلدية تصيب العضو الذكرى

العدوى الجلدية قد تمتد إلى الأعضاء الخارجية التناسلية عند الرجل، وهى مشكلة تحتاج لعلاج، وفى هذا التقرير يعدد الدكتور محمد عبده - أخصائى الأمراض التناسلية والذكورة – أهم الأمراض الجلدية والعدوى الفطرية بأنواعها التى تصيب هذه المنطقة شديدة الحساسية، والتى تؤثر بشكل مباشر على صحة الرجل الجنسية، ومن أهم هذه الأمراض والعدوى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>- هناك أمراض جلدية عامة تصيب هذه المنطقة بشكل عام : كمرض الصدفية الجلدى
>- الإصابة بالبهاق بداية من العضو الذكرى والذى يعد بؤرة لانتشاره بالجسم كافة
>- الحزاز من الأمراض الجلدية الشهيرة التى تصيب هذه المنطقة
>- الاكزيما مرض جلدى شهير يصيب بعض الرجال
>- وهناك أمراض جلدية معدية فطرية تظهر على العضو كـ"الجرب"، والذى يظهر على هيئة حبوب وبثور
>- فيروسات الهيربس، من الفيروسات الشهيرة التى تزور تلك المنطقة فى كثير من الحالات
>- السيلان من الأمراض التناسلية الشهيرة والمنقولة والتى لا تظهر على جلد العضو الذكرى ولكنها تكمن بالجسم
>- مرض الزهيرى الذى تظهر أعراضه على العضو الذكرى
>- فى بعض الحالات يصاب الشخص بأورام القضيب، خاصة من لم يخضعوا لعملية الطهارة فى الصغر
>- البعض يصاب بأكياس دهنية تظهر على سطح العضو
>- الإصابة بمرض بهجت الذى يصيب الجسم بكل أجزائه خاصة الفم والعين والأعضاء التناسلية
>- دراسة بريطانية: تطلع الرجل للكمال الجنسى يضعف الرغبة لدى المرأة
>
>- بدون أدوية.. وصفة من البطيخ والليمون تعزز القدرة الجنسية
>- هناك أمراض جلدية عامة تصيب هذه المنطقة بشكل عام : كمرض الصدفية الجلدى
>- الإصابة بالبهاق بداية من العضو الذكرى والذى يعد بؤرة لانتشاره بالجسم كافة
>- الحزاز من الأمراض الجلدية الشهيرة التى تصيب هذه المنطقة
>- الاكزيما مرض جلدى شهير يصيب بعض الرجال
>- وهناك أمراض جلدية معدية فطرية تظهر على العضو كـ"الجرب"، والذى يظهر على هيئة حبوب وبثور
>- فيروسات الهيربس، من الفيروسات الشهيرة التى تزور تلك المنطقة فى كثير من الحالات
>- السيلان من الأمراض التناسلية الشهيرة والمنقولة والتى لا تظهر على جلد العضو الذكرى ولكنها تكمن بالجسم
>- مرض الزهيرى الذى تظهر أعراضه على العضو الذكرى
>- فى بعض الحالات يصاب الشخص بأورام القضيب، خاصة من لم يخضعوا لعملية الطهارة فى الصغر
>- البعض يصاب بأكياس دهنية تظهر على سطح العضو
>- الإصابة بمرض بهجت الذى يصيب الجسم بكل أجزائه خاصة الفم والعين والأعضاء التناسلية
>- دراسة بريطانية: تطلع الرجل للكمال الجنسى يضعف الرغبة لدى المرأة
>
>- بدون أدوية.. وصفة من البطيخ والليمون تعزز القدرة الجنسية