الإكزيما والبهاء والصدفية والهيربس.. أشهر أمراض جلدية تصيب العضو الذكرى

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العدوى الجلدية قد تمتد إلى الأعضاء الخارجية التناسلية عند الرجل، وهى مشكلة تحتاج لعلاج، وفى هذا التقرير يعدد الدكتور محمد عبده - أخصائى الأمراض التناسلية والذكورة – أهم الأمراض الجلدية والعدوى الفطرية بأنواعها التى تصيب هذه المنطقة شديدة الحساسية، والتى تؤثر بشكل مباشر على صحة الرجل الجنسية، ومن أهم هذه الأمراض والعدوى:>- هناك أمراض جلدية عامة تصيب هذه المنطقة بشكل عام : كمرض الصدفية الجلدى>- الإصابة بالبهاق بداية من العضو الذكرى والذى يعد بؤرة لانتشاره بالجسم كافة>- الحزاز من الأمراض الجلدية الشهيرة التى تصيب هذه المنطقة>- الاكزيما مرض جلدى شهير يصيب بعض الرجال>- وهناك أمراض جلدية معدية فطرية تظهر على العضو كـ"الجرب"، والذى يظهر على هيئة حبوب وبثور>- فيروسات الهيربس، من الفيروسات الشهيرة التى تزور تلك المنطقة فى كثير من الحالات>- السيلان من الأمراض التناسلية الشهيرة والمنقولة والتى لا تظهر على جلد العضو الذكرى ولكنها تكمن بالجسم>- مرض الزهيرى الذى تظهر أعراضه على العضو الذكرى>- فى بعض الحالات يصاب الشخص بأورام القضيب، خاصة من لم يخضعوا لعملية الطهارة فى الصغر>- البعض يصاب بأكياس دهنية تظهر على سطح العضو>- الإصابة بمرض بهجت الذى يصيب الجسم بكل أجزائه خاصة الفم والعين والأعضاء التناسلية