مقتل وإصابة 17 جنديا بالقوات الليبية جراء الاشتباكات مع "داعش" ببنغازى

>لقى 3 جنود بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم وأصيب 14 آخرون ، جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بجزيرة الأنابيب بمنطقة القوارشة ببنغازى.

وأكد متحدث القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي،فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط،مقتل ثلاثة جنود بقوات الصاعقة وإصابة 14 آخرين اليوم ،جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش للسيطرة على جزيرة الأنابيب الواقعة بمنطقة القوارشة.

وأضاف الزوي، أن جثامين الجنود نقلت لمستشفى المدينة،لافتا أن الجرحى ال 14 تفاوتت إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ومازالوا تحت الرعاية الطبية.