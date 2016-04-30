سعد الصغير يتهم الراقصة شمس بإجباره على توقيع أوراق على بياض بمساعدة بلطجية

تقدم المطرب الشعبى سعد الصغير ببلاغ إلى قسم أول شبرا الخيمة يحمل رقم 2755 إدارى لسنة 2016، اتهم فيه مطلقته الراقصة "شمس" ووالدتها بتحريض 3 أشخاص مجهولين لاستيقافه فى منطقة شبرا الخيمة وإجباره على توقيع أوراق على بياض تحت تهديد الأسلحة النارية وطالبوه بدفع 2 مليون جنيه، مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى.

وتلقى الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى بلاغاً من "سعد محمود حنفى عبد العزيز " وشهرته سعد الصغير اتهم فيه كل من "ألاء محمد عبد الرازق " وشهرتها " شمس" ووالدتها " وفاء كمال مصطفى" بقيامهم مع 3 أشخاص مجهولين بإشهار أسلحة نارية فى وجهه وشل حركته وإجباره على التوقيع على أوراق بيضاء وبصمته وتسجيل صوتى على هاتف محمول، وطلبوا منه مبلغ مالى 2 مليون جنية مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى، وذلك أثناء دخوله منزله بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

وتحرر محضر رقم 2755 إدارى لسنة 2016 بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

الراقصة شمس تنشر فيديو تتهم فيه سعد الصغير بتصويرها عارية وتهديدها بالقتل

>