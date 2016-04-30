أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سعد الصغير يتهم الراقصة شمس بإجباره على توقيع أوراق على بياض بمساعدة بلطجية

Google+ Print
سعد الصغير يتهم الراقصة شمس بإجباره على توقيع أوراق على بياض بمساعدة بلطجية سعد الصغير يتهم الراقصة شمس بإجباره على توقيع أوراق على بياض بمساعدة بلطجية
تقدم المطرب الشعبى سعد الصغير ببلاغ إلى قسم أول شبرا الخيمة يحمل رقم 2755 إدارى لسنة 2016، اتهم فيه مطلقته الراقصة "شمس" ووالدتها بتحريض 3 أشخاص مجهولين لاستيقافه فى منطقة شبرا الخيمة وإجباره على توقيع أوراق على بياض تحت تهديد الأسلحة النارية وطالبوه بدفع 2 مليون جنيه، مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى.

وتلقى الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونه النقيب مصطفى هاشم المراغى بلاغاً من "سعد محمود حنفى عبد العزيز " وشهرته سعد الصغير اتهم فيه كل من "ألاء محمد عبد الرازق " وشهرتها " شمس" ووالدتها " وفاء كمال مصطفى" بقيامهم مع 3 أشخاص مجهولين بإشهار أسلحة نارية فى وجهه وشل حركته وإجباره على التوقيع على أوراق بيضاء وبصمته وتسجيل صوتى على هاتف محمول، وطلبوا منه مبلغ مالى 2 مليون جنية مقابل إعادة تلك الأوراق له مرة أخرى، وذلك أثناء دخوله منزله بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

وتحرر محضر رقم 2755 إدارى لسنة 2016 بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

الراقصة شمس تنشر فيديو تتهم فيه سعد الصغير بتصويرها عارية وتهديدها بالقتل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد