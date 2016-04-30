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كامل الوزير: زرعنا 7500 فدان قمح وشعير و2500 فدان خضروات بالأراضى الجديدة

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كامل الوزير: زرعنا 7500 فدان قمح وشعير و2500 فدان خضروات بالأراضى الجديدة كامل الوزير: زرعنا 7500 فدان قمح وشعير و2500 فدان خضروات بالأراضى الجديدة
قال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن زراعة 7500 فدان قمح وشعير، و2500 فدان خضروات وأشجار زيتون بالأراضى الزراعية الجديدة، كما سيتم الانتهاء من زراعة 31 ألف فدان بسهل بركة مع مايو 2017، وبناء مساكن تتناسب مع احتياجات المشروع.

كما أشار الوزير خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان عبر برنامجه ممكن، أن إجمالى المساحة المنزرعة في سهل بركة بالفرافرة ستكون 31 ألف فدان، وأن افتتاح طريق بنى سويف- الزعفرانة سيكون فى 20 مايو المقبل، وطريق الإسكندرية الصحراوى- روض الفرج فى 30 يونيو، مضيفاً أن هناك 280 ألف فدان سيتم زراعتهم بالوادى الجديد، وتم استعراض خرائط المياه الجوفية بالفرافرة، وتحديد أماكن الزراعة ونوعية المحاصيل الأنسب بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالتعاون مع وزارتى الرى والزراعة.

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "تم إعداد البنية التحتية بسهل بركة بالفرافرة من يونيو 2015 ولمدة 6 أشهر لزراعة 10 آلاف فدان، واستخدام نظام الرى المحورى والرى بالتنقيط وفقا لطبيعة المحاصيل بالاراضى الجديدة".

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