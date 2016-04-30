إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى بيروت بعد إصلاح العطل الفنى

أقلعت من مطار القاهرة الدولى، منذ قليل طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى بيروت والتى تحمل رقم 711 بعد إصلاح العطل الفنى بأجهزة الرادار، وأبدى عدد من الركاب استياءهم نظرا لتأخر إقلاع الطائرة وقاموا بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

وكان قد طالب قائد رحلة "مصر للطيران" المتجهة من مطار القاهرة الدولى، إلى بيروت مساء الجمعة العودة للمطار مرة أخرى بعد إقلاعه بـ"15" دقيقة، وذلك لاكتشافه عطلا فنيا بالطائرة فور إقلاعها، حيث كانت تقل 148 راكبا، وتم نقل الركاب إلى صالة الترانزيت قبل أن يصلحوا العطل ويعودوا مرة أخرى للطائرة.

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>- عودة رحلة بيروت لمطار القاهرة بعد إقلاعها بـ15 دقيقة لإصلاح عطل فنى بالطائرة