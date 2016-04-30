مصدر:أزمة الكهرباء ذهبت بلا رجعة..365يوم دون تخفيف أحمال لأول مرة من4سنوات

لأول مرة منذ ما يقرب من 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير عام 2011 لم تلجأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار على المواطنين، وذلك بالتحديد منذ نهاية إبريل 2015 وحتى الآن.

ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال فريق عمل متميز يقوده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تغير وضع الطاقة بمصر، حيث أصبحت الشبكة القومية للكهرباء تحقق فائض يومى يصل لـ3 آلاف ميجا وات بعد أن كان العجز يصل لـ6 الآلف ميجا وات.

-النجاح فى معالجة ازمة انقطاع التيار في صيف 2015 بإضافة 6882 ميجا وات

وتعد الخطة العاجلة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى نوفمبر 2014 من أهم إنجازات وزارة الكهرباء على مدار فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، حيث تمكنت من إنهائها فى زمن قياسى لم يستغرق 8 أشهر لإضافة 3632 ميجا وات بتكلفة بلغت 2 مليار و600 مليون جنيه، وذلك فى وقت قياسى لم يحدث فى تاريخ الوزارة.

وبنهاية شهر أغسطس الماضى تم الانتهاء من الخطة العاجلة بإضافة 410 ميجاوات للشبكة، بإضافة وحدتين من محطة أسيوط بقدرة 250 ميجاوات، ووحدة بقدرة 160 ميجاوات من محطة المحمودية، لتصل إجمالى القدرات التى تم إضافتها 3632 ميجاوات من إجمالى 6882 ميجا وات تم إضافتهم خلال العام.

-إضافة 2100 ميجا وات قبل صيف 2016

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إنه سيتم إضافة 2100 ميجا وات قبل صيف 2016، لافتاً إلى أنه سيتم إضافة 650 ميجا وات من محطة كهرباء السويس فى مايو القادم، و750 ميجا وات فى يناير من محطة شمال الجيزة.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل الوحدة الثالثة بقدرة 300 ميجا وات بمحطة عتاقة فى مايو ويليها الوحدة الثانية فى منتصف يوليو، مشيراً إلى أنه سيتم شراء وحدات متنقلة بقدرة 400 ميجا وات بالصعيد.

وأشار إلى أنه من بين القدرات التى سيتم إضافتها وحدات كانت خرج الخدمة بسبب حوادث جسيمة و هي محطة التبين بقدرة 300 ميجا وات و شمال القاهرة بقدرة 250 ميجا وات و الكريمات الشمسية بقدرة 120 ميجا وات.

25 مليون دولار لرفع كفاءة 14 وحدة توليد

وقال المصدر أن وزارة الكهرباء خصصت مبلغ 25 مليون دولار لرفع كفاءة 14 وحدة توليد الكهرباء فى 4 محطات توليد متفرقة، وذلك لتجنب خفض القدرات المولدة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن شركتى سيمنز وجنرال إلكتريك هم من سيتولوا تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح المصدر أنه سيتم تركيب مبردات هواء على الكابسات الخاصة بالتوربينات الموجودة بالوحدات الغازية لتوفير 200 ميجا وات، موضحاً أن الـ14 وحدة عبارة عن وحدتين بمحطة كهرباء بنها ووحدتين بالكريمات و 6 وحدات بشمال الجيزة و 4 وحدات بمحطة عتاقة.

5 مليار و 600 مليون جنيه لتطوير شبكة النقل

وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستعد لـمواجهة صيف 2016 من خلال خطة بتكلفة تصل إلى 5 مليار و600 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن هذه الخطة لدعم الشبكة لمواجهة الصيف القادم من خلال إضافة محولات و خطوط ربط وهم "7 محولات جهد 500 كيلو فولت و 38 محول جهد 220 كيلو فولت و 152 محول جهد 66 كيلو فولت، ومحولات خلايا فى حدود 30 خلية جهد 66، و30 أخريين جهد 220 كيلو فولت"، والمستهدف إدخال هذه المحولات قبل 30 إبريل القادم للقضاء على أزمة انقطاع التيار بالصعيد هذا العام.

وأكد المصدر أن الصيف الحالى لا يحتاج لخطة عاجلة مثل الصيف الماضى لمواجهة الأحمال، مشيراً إلى أنه مازال هناك قدرات يتم إضافتها من الخطة العاجلة كافية لتلبية احتيجات المواطنين قائلاً "أزمة الكهرباء فى مصر ذهبت بلا رجعة".

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