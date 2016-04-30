7 أشخاص يغتصبون فتاة معاقة ذهنيا فى كفر الجنينة بالدقهلية

اعتدى 7 أشخاص جنسيا على فتاة معاقة ذهنيا، مقيمة بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بعدما استدرجها أحدهم.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ بقيام 7 أفراد باغتصاب فتاه تبلغ من العمر 16 سنة معاقة ذهنيا، وبتشكيل فريق بحث جنائى بقيادة الرائد شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، تمكنوا من القبض على 7 أشخاص اعتدوا جنسيا على الفتاة.

وأثبتت التحقيقات أن الفتاة تركتها والدتها بمفردها فى المنزل فذهبت إلى الشارع فأستدرجها أحد الأشخاص، وأغتصبها بمشاركة 6 آخرين.

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