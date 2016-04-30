محمد رمضان على "فيس بوك ": " حلب تحترق أين أنتم يا عرب "

شارك الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى، " فيس بوك"، صورة له مكتوب عليها " حلب تحترق أين أنتم يا عرب "، وذلك ردا على أحداث القصف والعنف التى تتعرض مدينة حلب السورية فى مشهد يوصف بالحرب والدمار .إعلان - Ads إعلان - Ads
- مرضى ومصابين تحت القصف الجوى.. مستشفيات أفغانستان وسوريا واليمن تتعرض للهجوم.. الأمم المتحدة:ما لا يقل عن نصف مستشفيات سوريا تم تدميرها.. مصر تسعى لصياغة مشروع قرار أممى لوقف الهجمات على المستشفيات
وعلق رمضان، قائلا "إخواتنا فى حلب معكم من لا يغفل ولا ينام معكم المنتقم الجبار ( الله )، اللهم اسكن الشهداء الأبرياء جنة الخلد.
- مرضى ومصابين تحت القصف الجوى.. مستشفيات أفغانستان وسوريا واليمن تتعرض للهجوم.. الأمم المتحدة:ما لا يقل عن نصف مستشفيات سوريا تم تدميرها.. مصر تسعى لصياغة مشروع قرار أممى لوقف الهجمات على المستشفيات
>