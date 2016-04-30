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محمد رمضان على "فيس بوك ": " حلب تحترق أين أنتم يا عرب "

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محمد رمضان على "فيس بوك ": " حلب تحترق أين أنتم يا عرب " محمد رمضان على "فيس بوك ": " حلب تحترق أين أنتم يا عرب "
شارك الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى، " فيس بوك"، صورة له مكتوب عليها " حلب تحترق أين أنتم يا عرب "، وذلك ردا على أحداث القصف والعنف التى تتعرض مدينة حلب السورية فى مشهد يوصف بالحرب والدمار .

وعلق رمضان، قائلا "إخواتنا فى ‫‏حلب‬ معكم من لا يغفل ولا ينام معكم المنتقم الجبار ( الله )، اللهم اسكن الشهداء الأبرياء جنة الخلد.

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محمد رمضان على فيس بوك (2)

محمد رمضان على فيس بوك (3)

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