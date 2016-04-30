وكالة الأنباء اليمنية: 950 خرقا للهدنة فى تعز من جانب المليشيات

>قتل 26 من جنود الجيش اليمنى والمقاومة وأصيب 164 آخرين فى 950 خرقا لوقف إطلاق النار، قامت بها ميليشيات الحوثيين وصالح منذ بداية وقف إطلاق النار فى مدينة تعز فى العاشر من أبريل الحالى.

وأوضح تقرير رسمى بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية أدى إلى مقتل 18 مدنيا وجرح 113 آخرين بينهم 10 أطفال.

وأضاف التقرير أن الألغام التى زرعتها الميليشيات تسببت فى مقتل 9 مواطنين وإصابة 11 مدنيا .. كما زرعت الميليشيات حقول ألغام جديدة فى الوازعية والضباب وشددت الحصار وأغلقت المداخل الرئيسية ومنعت الدخول والخروج وفرضت مبالغ مالية على المواطنين لابتزازهم.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم على مواقع الجيش والمقاومة وصل إلى 55 هجوما.. كما دفعت المليشيات بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى تعز من المحافظات الأخرى خلال أيام التهدئة، شملت دبابات وعربات مدرعة وعربات صواريخ كاتيوشا و8 ناقلات جنود و4 عربات نقل محملة بالذخيرة.

كما أعدمت الميليشيات الانقلابية مواطنا فى منطقة الوازعية أمام أولاده وفجرت ثلاثة منازل بما فيهم بيت الفن فى صالة ونهبت ممتلكات ٣٠ منزلا وهجرت نحو ستة ألاف أسرة فى الوازعية.

وذكر التقرير أن الميليشيات الانقلابية استحدثت 12 موقعا فى الوازعية والضباب وأسفل منطقة الديم وصبر وأقامت 11 نقطة تفتيش فى مناطق صبر والحدبات والوازعية.