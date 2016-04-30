كرسي فهد بن بدر يناقش التحديات الجديدة لإعلام الأجهزة الحكومية

الجوف - قبيّل الشمري

أكد أستاذ الإعلام السابق بجامعة الملك سعود د. إبراهيم البعيز، أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورةً لإحداث التواصل المباشر والبنّاء بين المؤسسة الحكومية والمواطن، لافتاً إلى أن هذه القنوات تمثل الرافد الأمثل لتفعيل مختلف مؤسسات الدولة لدورها في تقديم الخدمة المتميزة، وتوفير الوقت والمال والمسافة على المؤسسة والمستفيد.

جاء ذلك خلال الورشة التي قدمها تحت مظلة كرسي الأمير فهد بن بدر للتنمية الإدارية بمنطقة الجوف، بحضور قيادات وممثلي إدارة العلاقات والإعلام في عدد من الأجهزة الحكومية بمنطقة الجوف، بغية تعريف الفئة المستهدفة بأساسيات التخطيط الاستراتيجي لإدارات العلاقات العامة من حيث الهدف العام، والأهداف الاستراتيجية، وفئات الجمهور المستهدف، والرسائل والوسائل المناسبة للوصول إليه، بالإضافة إلى التعرف على أهمية الهوية في رسم الصورة الإيجابية والعناصر الأساسية للهوية البصرية، وكذلك توسيع إدراك العاملين في المجال بأهمية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في بقاء الإدارة الحكومية في المشهد الإعلامي، في ظل الثورة التقنية، وما ترتب عليها من تعدد وتنوع وتباين في قنوات الاتصال، التي يمثل التعامل معها تحدياً استراتيجياً لإدارات العلاقات العامة والإعلام، مما يستوجب مواكبة العاملين في هذه الإدارات معرفة لمستجدات المشهد الإعلامي، حيث تناول د. البعيز أساسيات عمل هذه الإدارة الحساسة، وقواعد التخطيط الاستراتيجي لأعمالها المتنوعة، مسلطاً الضوء على مفهوم العلاقات العامة والإعلام، وتكامل الأدوار بين الجناحين في تقديم الخدمة، فضلاً عن استعراضه أحدث الأساليب لتعامل هذه الإدارة مع الأزمات وكيفية التصدي لها وفقاً لطبيعة الأزمة.