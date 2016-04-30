أهالي الأحساء: لن يزيدنا إلا صموداً

استنكر عدد من أهالي محافظة الأحساء، العمل الإجرامي الذي استهدف الموقف الخارجي المخصص لدوريات أمن الطرق بالأحساء بتفجير عبوة ناسفة، نتج عن إصابة طفيفة لأحد منسوبي القوة، وأضرار محدودة لعدد من السيارات التابعة لدوريات أمن الطرق وذلك مساء الخميس الماضي، مبينين أن هذا الحادث الاجرامي اعتداء سافر يخدم أعداء الاسلام والمسلمين ومن يريدون النيل من هذا الدين الإسلامي الحنيف وتشويهه بأعمالهم الشنيعة وجرائمهم النكراء.

وأكدو أن مثل هذه الحوادث الارهابية لا تزيد الشعب السعودي الكريم إلا صموداً والايمان بالله عز وجل والتلاحم فيما بينهم وبين قيادتهم الرشيدة والمحافظة على ما من به الله على بلادنا من اجتماع الكلمة ووحدة الصف فهذه الجماعات الضالة الخبيثة والمنحرفة ليس لها دين ولا ملة.

من جانبه، استنكر علي بوعويس هذا العمل الإرهابي الشنيع من هذه الفئة الباغية التي تقتل المسلمين بعد فشلهم في النيل من رجالنا البواسل بتفجير عبوة ناسفة في موقف السيارات لدوريات أمن الطرق، مؤكداً أن ما حصل هو عدوان وبغي وجرم عظيم وقتل بغير حق للانفس التي حرم الله قتلها وهو فعل غادر وجبان، ولكن مثل هذه الإحداث الإجرامية المؤلمة لا تزيد الا قوة وعزيمة، لتؤكد لحمتنا الوطنية ضد المجرمين المخربين والعابثين بأمن هذه البلاد.

وقال محمد المغلوث "أن العمل الإرهابي الذي وقع في مقر دوريات أمن الطرق ونتج عنها أصابة أحد رجال الأمن بأصبة طفيفة وتلف بعض الدوريات، يعد جريمة نكراء منافية للقيم والتعاليم الإسلامية السمحة ترفضها النفوس السوية كما أنها عملية جبانة تحاول ضرب وحدة وتلاحم أبناء الوطن".

وقال راشد الراشد "إن هذا الوطن مستهدف ولكنه يثبت في كل محاولة إجرامية أنه بعناية الرحمن ومحصن بشرعة من دعاة الفتنة والفساد والظلال"، مشيراً إلى ما أبداه أبناء المملكة من أشكال التلاحم واستنكارهم الواسع لهذا العمل الإجرامي الجبان.

وأكد علي العمران، أن من الواجبات الأساسية التي يجب أن يقف عليها المجتمع بكل حرص واهتمام هو حماية فكر الشباب من طوفان هذا الفكر الإرهابي, وتحذيرهم من شرره المستطير وتبيان آثاره الخطيرة على الفرد والمجتمع.

وشدد منير القطان، على أهمية أن يقف المجتمع كله صفاً واحداً في استنكار هذا العمل الإجرامي وأن يشترك الجميع في حماية أمن هذا البلد ويكونوا عوناً لأجهزة الأمن وعدم السماح لكائن من كان أن يزرع بذور الفتنة وشق وحدة الصف فكلنا يد واحدة تجمعنا أخوة الدين والوطن واللغة.

واستنكر عبدالحميد بن حبيب هذا العمل الاجرامي الذي قامت به الفئة الضالة، قائلاً: "ألم بي هذا الحادث الإجرامي الشنيع الذي يعد جريمة نكراء لا تصدر من انسان فيه ذرة من الاسلام وينتمي للاسلام والمسلمين، فالاسلام بريء من هذه الافعال الاجرامية الدنيئة الجبانة التي تهدف إلى زعزعة امن واستقرار هذه البلاد الغالية".

من جانبه، أوضح مجتبى العبدالمحسن بأن هذا الحادث الإرهابي يهدف بشكل مباشر إلى تشويه الدين وزعزعة الأمن وأحياء الفتنة وإيقاظها وإضعاف الوحدة الوطنية، ولكن الله جل جلاله أخلف ظنونهم وخيب مساعيهم ورد كيدهم في نحورهم، فخرج الناس مستنكرين للحادثة ومؤيدين لجهود رجال الأمن ومثمنين لجهود الدولة في حربها على الإرهاب.

وقال طلال الصالح : "رجال الأمن والمواطنون في هذا الوطن الأبي على درجة عالية من الوعي بمخططات أعدائه، ولن تزيدهم هذه الأحداث إلا تماسكاً ووحدة صف تحت راية الإسلام، وقيادة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ أمن هذا الوطن من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله".