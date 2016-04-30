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وكيل خدمات أمانة الطائف إلى الثانية عشرة

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وكيل خدمات أمانة الطائف إلى الثانية عشرة وكيل خدمات أمانة الطائف إلى الثانية عشرة
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د.عبد الله الغامدي

الطائف - مكتب الرياض

    صدر قرار المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية د. عبدالله بن سعيد الغامدي وكيل أمين الطائف للخدمات، من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة.

وعبر الغامدي عن اعتزازه بثقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لتقديم المزيد من العطاء والإنجاز خلال الفترة القادمة، ونوه بدعم أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج له ولكافة منسوبي الأمانة سعياً الى الارتقاء بالأداء نحو الأفضل.

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