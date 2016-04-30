د. السحيمي: مستشفى قوى الأمن في المقدمة لتحقيق رؤية «المملكة 2030»

أكد د. سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض أن المستشفى سوف يكون في مقدمة الركب نحو التحول لتحقيق رؤية "المملكة 2030". وقال في تصريح للصحفيين لدى افتتاحه أمس المؤتمر السنوي للتمريض، وتقام هذا العام تحت شعار (القياس نحو التغيير): "إن الوطن والمواطن مقبلون على تغيير مهم وشامل، وأن الجانب الصحي ليس في منأى عن ذلك بل سيكون في المقدمة لتحقيق الرؤى والتطلعات التي وضعتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-". وأضاف السحيمي أن ما يميز مؤتمر التمريض لهذا العام أنه يقام تحت شعار القياس نحو التغيير وذلك يدل على إدارك الجميع لأهمية التغيير نحو الأفضل، وأن التغيير لا تصنعه المباني ولا الأجهزة بل يصنعه البشر، واستطرد أنه يجب التأكيد على الجميع بالتكاتف لتحقيق هذا التغيير المطلوب، معتبراً القياس هو العامل الأهم للتطوير.

من جانبه قال الدكتور محمد الخثعمي مساعد مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، إن المؤتمر اشتمل على (13) محاضرة علمية ونقاشا مفتوحا لنخبة من المختصين والمختصات من داخل وخارج المملكة، كما أنها معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (16) ساعات تعليم طبي مستمر للمحاضرات النظرية و(4) ساعات تدريبية لكل ورشة عمل.

وقالت ندى المسعودي، مدير إدارة التمريض ورئيسة اللجنة العلمية، إن المؤتمر ناقش أحدث طرق قياس الأداء للجهاز التمريضي، ومستجداته وعدداً من المحاور المهمة التي تسهم في تطوير السياسات والإجراءات المتبعة في مهنة التمريض لمواكبة المستجدات العالمية، وركز على تعزيز مهارات القيادة والقوانين المشتركة في مجال التمريض من خلال التقاء الجهاز الطبي من أطباء وفنيين وتبادل للخبرات.

إلى ذلك كرم المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض المتحدثين المشاركين في المؤتمر، وقدم شهادات الشكر للفائزين بلقب أفضل ممرض وأفضل وحدة وأفضل رئيسة تمريض.