الشعب استبشر خيراً بمستقبل واعد رسمته عقول شابة وطوحة

اشاد مدير عام مركز الملك سلمان الاجتماعي رشاد بن سعيد هارون بمضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠م، التي تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وعضده الامين سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال رشاد إن رؤية المملكة ٢٠٣٠م رؤية استشرافية مبنية على استنهاض الطاقات الفكرية وتوظيفها في خطة ذكية لتحرير اقتصادنا من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، مشيراً لخطورة ذلك على اقتصاد بلد بحجم المملكة له ثقله الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال: ان اليوم يوم تاريخي لنا وللاجيال المقبلة، حيث كشف ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة في الالفية الجديدة ما تطمح اليه القيادة وما سيكون عليه مستقبل الوطن متحدثاً بشفافية - ومستنهضاً همم ابناء الوطن - عن الانجازات العظيمة التي حققها الملك المؤسس عبدالعزيز (طيب الله ثراه) دون ان يستند على ركيزة اقتصادية وقتذاك.

لقد استبشر الشعب السعودي خيراً بمستقبل واعد ترسم لهم عقولاً شابة وطموحة لتصنع الفارق في عالم متغير، فجاءت الرؤية متسعة لكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنبدأ من حيث انتهى الآخرون في محاولة لاعادة اكتشاف مواردنا وثرواتنا للحاق بركب التقدم ومصاف الدول الصناعية المنتجة.

واضاف رشاد ان ما طرحه الأمير الشاب محمد بن سلمان بمباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين لهو تحدٍ لنا جميعاً ليكون لكل منا دور في ما يليه نسبة لشمولية الرؤية التي استوعبت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتصبح بلادنا نموذجاً خاصة وان المملكة تملك مفاتيح النجاح بما لديها من موارد تؤهلها لهذه القفزة الهائلة.

واوضح ان هذه الرؤية الثاقبة تبرهن على ان بلادنا تعيش مرحلة استثنائية من الازدهار والنمو بقيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ولا ننسى تقديم شكرنا لكل أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذين بذلوا جهداً مقدراً في خلق تصور جديد لمملكة المستقبل عبر هذه الرؤية. آملين في أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الأحلام الطموحة سائلين الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد.