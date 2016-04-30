ميناء بورسعيد يستقبل اليوم السفينة السياحية SERENE

أكدت سحر صالح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ بورسعيد، أن اليوم السبت ستصل السفينة الإنجليزية SERENE القادمة من مالطا إلى ميناء بورسعيد.

وقالت سحر، فى تصريحات صحفية، إن السفينة SERENE يبلغ طولها 118.8 مترًا والغاطس 36 مترًا، والحمولة الكلية 82310 أطنان، وعلى متنها 48 بحريًا، وذلك لتعيين 12 بحريًا للعمل على متن السفينة.

وأكدت سحر، أن السفينة ستغادر الميناء اليوم السبت، متوجهة إلى السعودية. فيما أصدر اللواء بحرى فتحى طه، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، تعليماته بتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.

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