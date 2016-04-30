حظك اليوم برج الجدى السبت 30 /4/2016

الجدى على الصعيد المهنى

> الحظ يبتسم إليك والتواجد فى رحاب أصحاب المناصب العليا يزيد من فرصة تواجدك معهم بشكل رسمى، أنت من الشخصيات التى تستغل ذكائها فى الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط ولا تعبأ بنظرات المحيطين أو انطباعاتهم عنه، فيكفيك معرفة ماذا تريد وكيف تحصل عليه، استمع أكثر إلى أصحاب الخبرات الطويلة حتى تشكل تفكيرك على تفكيرهم. على الصعيد العاطفى

> أنت من الشخصيات التى تحب بمشاعرها دون أن تعرف كيف تعبر عنها، لا تملك موهبة الكلام الرومانسى بقدر ما تملك موهبة التعبير عن الأفعال بشكل رومانسى رائع، التفاهم هام فى العلاقة العاطفية لكن التفاهم العاطفى شىء آخر لا إرادى يداهم القلب بقوة، فيجعله قادر على التعبير عن المشاعر بحرية كبيرة وبدون أى علامات خجل. برج الجدى على الصعيد الصحى

> الاستماع إلى عدد كبير من النصائح الطبية دون أن تعمل بها، لن يفيدك فى شىء، غير التواجد فى منطقة اللا صحة واللا مرض، وستجد نفسك وسط مشكلات متفاقمة و أعراض مرضية مزمنة، لن تزول مع تناول العقاقير الطبية، لأنها متراكمة ستترك أثاراً كثيرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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