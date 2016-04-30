برج الحمل حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهنيلديك الكثير من العمل المتراكم ورغم ذلك يتشتت انتباهك بدرجة كبيرة وتنغمس فى العديد من الأنشطة غير المنتجة أملاً فى الحصول على الاسترخاء ولكن لا شيء يحقق لك الراحة إلا إنجاز المهام الخاصة بك.
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على الصعيد العاطفيإنه يوم عظيم على صعيد الحب لأنك ستكون قادرا على التواصل علنا مع شريك حياتك، وكنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، وستتاح لك أخيرًا المساحة للحديث الطويل وتبادل الاسرار والاهتمامات وسيتدفق الحماس فى علاقتك وبذلك تكونا أقرب كأصدقاء وكحبيبين كذلك.
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برج الحمل على الصعيد الصحيمزاجك العام غير جيد بالتالى يؤثر على حالتك الصحية فحاول ألا تنغمس فى هذا المزاج السيء لوقت طويل فأنت بحاجة لأن تكون بصحة أفضل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحملتشعر بالإعجاب تجاه شخص ما يحيرك غموضه الشديد وجاذبيته التى لا تعرف لها سببا حاول أن تتحكم فى مشاعرك وألا تنجر دون تفكير وراء عواطفك.
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