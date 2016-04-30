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برج الحمل حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 30/ 4/2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني
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لديك الكثير من العمل المتراكم ورغم ذلك يتشتت انتباهك بدرجة كبيرة وتنغمس فى العديد من الأنشطة غير المنتجة أملاً فى الحصول على الاسترخاء ولكن لا شيء يحقق لك الراحة إلا إنجاز المهام الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي
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إنه يوم عظيم على صعيد الحب لأنك ستكون قادرا على التواصل علنا مع شريك حياتك، وكنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، وستتاح لك أخيرًا المساحة للحديث الطويل وتبادل الاسرار والاهتمامات وسيتدفق الحماس فى علاقتك وبذلك تكونا أقرب كأصدقاء وكحبيبين كذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي
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مزاجك العام غير جيد بالتالى يؤثر على حالتك الصحية فحاول ألا تنغمس فى هذا المزاج السيء لوقت طويل فأنت بحاجة لأن تكون بصحة أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
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تشعر بالإعجاب تجاه شخص ما يحيرك غموضه الشديد وجاذبيته التى لا تعرف لها سببا حاول أن تتحكم فى مشاعرك وألا تنجر دون تفكير وراء عواطفك.
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مصر 365

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