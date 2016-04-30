حظك اليوم برج الدلو السبت 30/4/2016

الدلو على الصعيد المهنى

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على الصعيد العاطفى

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برج الدلو على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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التخلى عن بعض المبادئ فى سبيل الوصول إلى مستوى أعلى وتحصل على ترقيات أسرع، على عكس ما تعتقد أن الأساليب غير الملتوية و الكلام المعسول لن يفى بالغرض دائماً، حاول أن تستوعب طبيعة الأشخاص المحيطين بك حتى لا تجد نفسك متواجد فى واقع سىء لن تقدر على التعامل معه، وتجد نفسك تعود إلى الخلف بشكل ملحوظ.التودد إلى الحبيب والتقرب منه فى لحظات ضعفه دليل على صدق مشاعرك تجاهه، وقدرتك على احتوائه، والاحتواء من الأسباب التى تقوى من اى علاقة وتجعلها قادرة على مواجهة العقبات والمشكلات التى يتوقف عندها الكثيرون، التزم بمشاعرك و أوامرها ولا تجعلها عرضة للانتقاد من أحد، فلن يفهمها ويقدرها إلا شريك حياتك.وعكة صحية شديدة تجبرك على ملازمة الفراش لفترة طويلة، استعن بالقراءة والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام التى تفضلها، حتى تقضى الوقت دون الشعور بالملل، و الالتزام بأوامر الطبيب سيساعدك كثيراً على تخطى هذه الأزمة والخروج منها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة نفسية مرتبكة بسبب انتقاد المحيطين به لأسلوب تعامله مع شريك حياته، الذى يتسم بالإفصاح عن المشاعر فى كل وقت وفى أى مكان، لذلك يجب أن يلتزم مولود الدلو بمشاعره ويتعامل وفقاً لها بعيداً عن النقد ونظرات الأشخاص.