توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 3 أبريل

حظك اليوم برج الثور السبت 30 أبريل

>برج الثور على الصعيد المهنى ..>الأوضاع فى طريقها للتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، أنت كذلك عليك خلال الفترة المقبلة الكثير من المسئوليات والتى ستدفعك إلى تغيير نمط حياتك بالكامل، خصوصاً أنك المسئول أمام مديرك عن بعض الأمور التى تحدث خلال الفترة الماضية.

برج الثور على المستوى العاطفى..

>حاول أن تتحكم فى أعصابك لأن هذا سيكون سبباً فى فساد العلاقة مع الحبيب خلال الفترة المقبلة، كما أن تجاهله سيجعل الأزمة أكبر وكذلك سيجعل الخلاف أكبر مما كنت متوقع، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً.

>على الصعيد الصحى..

>خلال الفترة المقبلة ستشعر بأنك أكثر نشاطاً مما كنت عليه فى الفترة المقبلة، خصوصاً أنك قللت كثيراً من استهلاك الأطعمة هذه التى تحتوى على دهون، مما ساعدك فى التخلص من كل المشاكل الصحية التى تعرضت لها مؤخراً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

>يتوقع علماء الفلك أن نمط حياتك سيتغير بالكامل، كما أنه على مستوى الصحة ستكون هناك الكثير من التغيرات التى تطول حياتك الخاصة والعمل، فضلاً عن أن علاقة بالعائلة ستتحسن كثيراً وتنتهى كافة الخلافات التى كانت دائرة بينكما فى الفترة المقبلة.

برج الأسد حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

حظك اليوم برج الجدى السبت 30 /4/2016

برج الحمل حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

حظك اليوم برج الدلو السبت 30/4/2016

برج السرطان حظك اليوم السبت 30/4 /2016

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج القوس حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج الميزان حظك اليوم السبت 30/4 /2016

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30 أبريل

حظك اليوم برج الحمل السبت 30 أبريل

>برج الأسد على الصعيد المهني:>لديك هالة ساحرة اليوم وهذا يساعدك على تحقيق ما تريده فى عملك خاصة أنك تنشر الفرح فى كل مكان ويمكنك أن تكسب قلوب الجميع بكل سهولة، اغتنم هذه الفرصة وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.>على الصعيد العاطفي:>هناك شخص ثالث يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستتركه ينجح او لا، من خلال تأثرك أو عدمه بما يقوله مما يجعل العلاقة الخاصة بك تتوتر إلى حد ما.>برج الأسد على الصعيد الصحي:>تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل بروحك المرحة.>الجدى على الصعيد المهني:>الحظ يبتسم إليك والتواجد فى رحاب أصحاب المناصب العليا يزيد من فرصة تواجدك معهم بشكل رسمى، أنت من الشخصيات التى تستغل ذكائها فى الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط ولا تعبأ بنظرات المحيطين أو انطباعاتهم عنه، فيكفيك معرفة ماذا تريد وكيف تحصل عليه، استمع أكثر إلى أصحاب الخبرات الطويلة حتى تشكل تفكيرك على تفكيرهم.>على الصعيد العاطفي:>أنت من الشخصيات التى تحب بمشاعرها دون أن تعرف كيف تعبر عنها، لا تملك موهبة الكلام الرومانسى بقدر ما تملك موهبة التعبير عن الأفعال بشكل رومانسى رائع، التفاهم هام فى العلاقة العاطفية لكن التفاهم العاطفى شىء آخر لا إرادى يداهم القلب بقوة، فيجعله قادر على التعبير عن المشاعر بحرية كبيرة وبدون أى علامات خجل.>برج الجدى على الصعيد الصحى:>الاستماع إلى عدد كبير من النصائح الطبية دون أن تعمل بها، لن يفيدك فى شىء، غير التواجد فى منطقة اللا صحة واللا مرض، وستجد نفسك وسط مشكلات متفاقمة و أعراض مرضية مزمنة، لن تزول مع تناول العقاقير الطبية، لأنها متراكمة ستترك أثاراً كثيرة.>برج الحمل على الصعيد المهني:>لديك الكثير من العمل المتراكم ورغم ذلك يتشتت انتباهك بدرجة كبيرة وتنغمس فى العديد من الأنشطة غير المنتجة أملاً فى الحصول على الاسترخاء ولكن لا شيء يحقق لك الراحة إلا إنجاز المهام الخاصة بك.>على الصعيد العاطفي:>إنه يوم عظيم على صعيد الحب لأنك ستكون قادرا على التواصل علنا مع شريك حياتك، وكنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، وستتاح لك أخيرًا المساحة للحديث الطويل وتبادل الاسرار والاهتمامات وسيتدفق الحماس فى علاقتك وبذلك تكونا أقرب كأصدقاء وكحبيبين كذلك.>برج الحمل على الصعيد الصحي:>مزاجك العام غير جيد بالتالى يؤثر على حالتك الصحية فحاول ألا تنغمس فى هذا المزاج السيء لوقت طويل فأنت بحاجة لأن تكون بصحة أفضل.>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:>تشعر بالإعجاب تجاه شخص ما يحيرك غموضه الشديد وجاذبيته التى لا تعرف لها سببا حاول أن تتحكم فى مشاعرك وألا تنجر دون تفكير وراء عواطفك.>الدلو على الصعيد المهني:>التخلى عن بعض المبادئ فى سبيل الوصول إلى مستوى أعلى وتحصل على ترقيات أسرع، على عكس ما تعتقد أن الأساليب غير الملتوية و الكلام المعسول لن يفى بالغرض دائماً، حاول أن تستوعب طبيعة الأشخاص المحيطين بك حتى لا تجد نفسك متواجد فى واقع سىء لن تقدر على التعامل معه، وتجد نفسك تعود إلى الخلف بشكل ملحوظ.>على الصعيد العاطفي:>التودد إلى الحبيب والتقرب منه فى لحظات ضعفه دليل على صدق مشاعرك تجاهه، وقدرتك على احتوائه، والاحتواء من الأسباب التى تقوى من اى علاقة وتجعلها قادرة على مواجهة العقبات والمشكلات التى يتوقف عندها الكثيرون، التزم بمشاعرك و أوامرها ولا تجعلها عرضة للانتقاد من أحد، فلن يفهمها ويقدرها إلا شريك حياتك.>برج الدلو على الصعيد الصحي:>وعكة صحية شديدة تجبرك على ملازمة الفراش لفترة طويلة، استعن بالقراءة والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام التى تفضلها، حتى تقضى الوقت دون الشعور بالملل، و الالتزام بأوامر الطبيب سيساعدك كثيراً على تخطى هذه الأزمة والخروج منها.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش حالة نفسية مرتبكة بسبب انتقاد المحيطين به لأسلوب تعامله مع شريك حياته، الذى يتسم بالإفصاح عن المشاعر فى كل وقت وفى أى مكان، لذلك يجب أن يلتزم مولود الدلو بمشاعره ويتعامل وفقاً لها بعيداً عن النقد ونظرات الأشخاص.>برج السرطان على الصعيد المهني:>التواصل مع أصحاب الخبران الأقدم منك تحتاج إلى مهارات خاصة على الصعيد المهنى و الشخصى، لا يمكن أن تتخطى ععد كبير من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، أنت لاتحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك بصدد قرارات تندم عليها فيما بعد، التواجد مع الأصدقاء فى العمل شىء ضرورى هذه الفترة.>السرطان على الصعيد العاطفي:>الانحياز إلى ما هو جديد فى النواحى العاطفية لن يوصلك إلى مرحلة اكتمال العلاقة العاطفية التى تحلم بها، لا تكتفِ بالتفاهم المشترك بينك وبين شريك حياتك، المشاعر القوية يجب أن تكون سائدة حتى تعيش حالة حب حقيقية بعيداً عن الشكل التقليدى الذى تعيشه الآن، أنت تتمتع بشخصية رومانسية واحساس عالى وتعبر عنه بصدق.>السرطان على الصعيد الصحى:>الامتناع عن تناول الأطعمة التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، والاكتفاء بالوجبات السريعة التى تتمتلئ بالدهون المشبعة تزيد من إحساسك بالإرهاق والميل إلى النوم الدائم لفترات كبيرة، لذلك حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة مميزة فى حياته يتوقع فيها دائماً إنه سيتخطى عقبات كثيرة، لذلك عليه أن يتحلى بالصبر ويمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى، والاحتياج إلى التعبير عن المشاعر يحسن كثيراً من شكل العلاقة. برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016>برج العقرب على الصعيد المهني:>قد تشعر بالحيرة إلى حد ما فى ما يخص حياتك العملية اليوم وتحتاج إلى حسم مواقفك وتتخذ قرارات صعبة قد تنعكس على حالتك المالية بتغييرات مفاجئة.>على الصعيد العاطفي:>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع شريك حياتك فاليوم فرصة جيدة جدًا لذلك، تمتعا اليوم معا بالقرب من الطبيعة لزيادة كثافة الرومانسية.>برج العقرب على الصعيد الصحي:>تتعرض لوعكة صحية فى العمل وتحتاج إلى الكثير من الاهتمام، تجنب قدر الإمكان الكمبيوتر لأنك تحتاج إلى الراحة، وانتبه أيضًا لاحتمالات إصابتك بالعدوى.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>تحدث لك بعض التغييرات المفاجئة فى حياتك الشخصية والمهنية وهذا يجعلك تعانى شعورا بالقلق وانعدام الأمن فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وامنح نفسك بعض الاسترخاء.>برج القوس على الصعيد المهني:>أنت جاد جدًا فى عملك، وهذه الجدية والمجهودات التى بذلتها على مدار وقت طويل بدأت تؤتى ثمارها أخيرًا وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم ولكنك تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.>على الصعيد العاطفي:>نمط حياتك المترف يجمع الكثير من الناس حولك ومن المهم أن تعرف من يحبك فعلاً ومن يدعى ذلك، وحاول أن تركز على شخص يحبك من بعيد ويتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروف.>برج القوس على الصعيد الصحي:>تعانى من بعض ردود الفعل التحسسية اليوم، سواء كانت حساسية غذائية أو حساسية جلدية، فحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>العمل يأكل الكثير من وقتك واهتمامك فحاول ألا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.>الميزان على الصعيد المهني:>تستحق الحصول على ترقيات وتتولى مناصب أعلى خاصة بعد الجهود التى بذلتها طوال السنوات الماضية، تسترجع ذكرياتك مع بداية العمل، فبالرغم من المتاعب التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، إلا إنك ستجد كثير من الراحة والمفاجئات فى الفترة القادمة، استعن بخبرتك وقدرتك على إصابة الهدف بدون انفعالات وبقرارات حكيمة.>على الصعيد العاطفي:>التردد سيضيع حجم المشاعر الجم الذى حملته فى قلبك فى الفترة الماضية، الفترة الحالية هى فرصتك للتعبير لحبيبك عن المشاعر الذى أخفيتها منذ فترة، أنت من الشخصيات التى تواجه الحب بالحب والإخلاص بالإخلاص لذلك أثبت على موقفك ولا تتردد فى اى شىء، خذ خطوات جادة ولن تندم هذه المرة، فالأشياء كلها علامات فى صالحك.>برج الميزان على الصعيد الصحي:>حالتك الصحية جيدة جداً، والعودة إلى ممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد محددة لها، يزيد من لياقتك البدينة ويحفظ قوتك الذهنية، ينقصك فقط الالتزام بوجبات غذائية مفيدة، حتى تصل إلى مرحلة التكامل الغذائى والحالة الصحية المثالية، واظب على هذه العادات المفيدة.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يقضى هذه الفترة أحلى أيام حياته على كافة المستويات المهنية والعاطفية وحتى الصحية، فقط تحتاج إلى التمسك بالأمل و بالأوقات السعيدة واغتنم الفرصة وعش احلى أوقاتك العاطفية بجوار الحبيب.>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ...>هناك مكاسب مالية غير متوقعة واردة إليك خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك بعض الاستثمارات التى تحصل عليها كذلك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك، عليك أن تكون أكثر ذكاءاً فى التعامل مع كل هذه التغيرات.>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..>علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً خصوصاً أن الحبيب شعر خلال الفترة الماضية ببعض الضيق من انشغالك الدائم، كذلك كانت هناك الكثير من الأمور الأخرى التى سببت له الإزعاج فحاول أن تتخلص منها وابتعد تماماً عن هذا الأسلوب الذى يراه هو استفزازى.>على الصعيد الصحى..>اليوم هو الأنسب لاتخاذ قرارك لتحسين صحتك واسترداد عافيتك، كذلك يفضل أن تمارس الكثير من الألعاب الرياضية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ الآن فى اتباع نظام غذائى صحى يساعدك على تجاوز كافة الأزمات الصحية التى من الممكن أن تمر بها خلال الفترة المقبلة.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات وتحديداً فيما يتعلق علاقتك بالمدير، كما أن هناك بعض الأمور التى قد تتغير كذلك على مستوى العمل والعائلة.>برج الحمل على الصعيد المهنى ...>اليوم ستشعر بوجود بعض الأزمات الطارئة فى العمل، كما أن هناك بعض الأنشطة التى تنغمس بها وهو ما يجعلك تشعر ببعض الراحة، خصوصاً أنك كنت تشعر فيما مضى أنك غير قادر على توظيف طاقتك بالكامل فى العمل.>برج الحمل على الصعيد العاطفى ..>يوم عظيم لأنك سوف تكون قادر على التواصل علناً مع شريك حياتك، فهذه الفرصة ستجعلك تتخلص من كل الأزمات التى كانت بينكما فى الفترة المقبلة، كما أن هناك لقاء مرتقب بينكما يجعل هناك مساحة من تبادل الأسرار.

على الصعيد الصعيد الصحى..

>حالتك المزاجية ليست جيدة تماماً، كما أنك تبحث عن أفضل الطرق للتخلص من طاقتك السلبية التى اكتسبتها مؤخراً، كما أن لديك حرص على أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام المقبلة، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق من جانب شركائك فى العمل.

حظك اليوم برج العذراء السبت 30 إبريل

>برج العذراء على الصعيد المهنى>يوم جيد جداً على مستوى العمل، كما أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، ولكن عليك أن لا تتراجع وتفكر بشكل جيد فى الأمور التى من شأنها أن تجعل وضعك فى العمل أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.>برج العذراء على الصعيد العاطفى..>قد يكون اليوم غير مناسب لإدارة حوار مع شريك حياتك اليوم، ولكن عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها وتفكر بها هى بالتأكيد خاطئة تماماً، فعيد ترتيب أوراقك>على الصعيد الصحى ..>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتفهم أن كل ما تقوم به هو من أجل أن تكون بضحة جيدة، ولا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>يتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع علماء الفلك، كما أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريباً.