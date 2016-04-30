إعلان أميركي - روسي لوقف إطلاق النار في سورية

أعلنت محافظة حلب أمس تعطيل صلاة الجماعة إثر غارات عمياء للنظام على تجمعات المدنيين. وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا أمس عن وقف لإطلاق النار عقب مقتل العشرات في قصف للنظام السوري على مستشفى في حلب. غير أن الهدنة المفترضة لم تستمر أكثر من ساعات لتعاود قوات الأسد قصف المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلا واحدا على الأقل قتل وأصيب خمسة أشخاص في "قصف ما بعد الهدنة". وكانت وكالات الأنباء قد ذكرت أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل في سورية اعتبارا من اليوم السبت. وجاء في الأخبار أن "يوم الصمت" سوف يشمل في المقام الأول محافظات حلب واللاذقية ودمشق، التي شهدت قتالا مكثفا ضد الجماعات المسلحة في الآونة الأخيرة. يذكر أن روسيا وأميركا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد التي تعاني من ويلات الحرب في فبراير الماضي، إلا أن الاتفاق لم يكن يشمل القتال ضد التنظيمات الارهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل داعش وجبهة النصرة. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حلب أسفرت عن مقتل 202 مدنيا بينهم 30 طفلا على الأقل خلال الأيام السبعة الماضية التي شهدت تصاعد العنف في المدينة الواقعة بشمال سورية.

زيد الحسين: تصعيد وشيك

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس إن تصاعد وتيرة العنف في سورية حيث تهاوى اتفاق هدنة هش وانهارت محادثات السلام قد يؤدي إلى مستويات جديدة من الرعب وإن كل الأطراف أبدت "استخفافا شنيعا" بحياة المدنيين. وحث زيد في بيان كل الأطراف على التراجع عن العودة إلى الحرب الشاملة وقال "كان وقف الأعمال القتالية ومحادثات السلام أفضل سبيل وإذا تم التخلي عنهما الآن فأخشى مجرد التفكير في مدى الرعب الذي سنشهده في سورية". وأضاف: "يعود العنف إلى المستويات التي شهدناها قبل وقف الأعمال القتالية. هناك تقارير مزعجة للغاية عن حشود عسكرية مما يشير إلى استعدادات لتصعيد فتاك". ودمرت غارات جوية في وقت متأخر من يوم الأربعاء مستشفى وقتلت العشرات بينهم أطفال وأطباء في هجوم على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حلب. وقال مسؤول أميركي إن الحكومة السورية شنت الهجوم بمفردها على ما يبدو. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 202 مدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال زيد "ترد تقارير من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور عن زيادة عدد الضحايا المدنيين" وتابع "وفي سياق هذا الوضع الجهنمي فإن إخفاق مجلس الأمن الدولي المستمر في إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية يعد مثالا على أكثر أشكال الواقعية السياسية خزيا" ولفت إلى أن "في عقول الكثيرين أصبحت القوى الكبرى العالمية بالفعل متواطئة في التضحية بمئات الآلاف من البشر وتشريد الملايين. لا يوجد حاليا ما يدفع أيا من مجرمي الحرب الكثيرين في سورية إلى الكف عن المشاركة في دوامة القتل والدمار التي تبتلع البلاد".

المستشفيات.. هدف النظام المفضل

تعتبر المستشفيات من الأهداف الأكثر تعرضا للهجمات في الحرب السورية. وكان شهر أغسطس الماضي قد شهد وقوع قذائف من طائرات مجهولة على تسعة مستشفيات في محافظة إدلب، من بينها ثلاثة تدعمها منظمة أطباء بلا حدود. وأسفرت تلك الضربات الجوية عن مقتل 11 شخصا، من ضمنهم ثلاثة أفراد من الطواقم الطبية وأحد المرضى. وتكرر الحدث في شهر أكتوبر من العام الماضي حينما أسفر قصف جوي لطائرات تابعة للقوات الحكومية السورية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في مستشفى سرمين بمحافظة إدلب. ويعتقد أن ثلاثة على الأقل من بين الضحايا كانوا من الطاقم الطبي. وفي شهر نوفمبر قصفت طائرات حربية مجهولة مستشفى مؤقتا تدعمه منظمة أطباء بلا حدود شرق دمشق، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل. وقبل انقضاء العام تعرض مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود لدمار جزئي في محافظة حمص جراء القصف ببرميل متفجر، في هجوم لقي على إثره سبعة مدنيين على الأقل حتفهم.

أما في العام الجاري فقد شهد شهر فبراير قصفاً لطائرات روسية على مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في بلدة طفس بقرب الحدود الأردنية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وتسبب القصف في دمار جزئي بالمستشفى وأعاق عمل خدمة الإسعاف التي يتم الاستعانة بها بكثافة. وفي نفس الشهر شنت طائرات حربية روسية وسورية سلسة من الهجمات على مستشفى معرة النعمان بمحافظة إدلب، مما تسبب في مقتل 25 شخصا. وتعرض المستشفى للقصف أربع مرات في هجومين لم يفصل بينهما سوى دقائق قليلة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود. أما في شهر أبريل الجاري فقد قُتِلَ طبيب القلب الوحيد في المنطقة حسن الأعرج في محافظة حماة إثر قصف جوي شنته طائرات حربية مجهولة، ليتلقى نظام الرعاية الصحية بالمنطقة ضربة كبرى. أما يوم أمس الأول الخميس فقد وقعت مذبحة كان من بينها ثلاثة أطباء إثر ضربات جوية للنظام استهدفت مستشفى القدس في حلب.