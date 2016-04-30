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انجراف مركبة عسكرية بنجران: إنقاذ أحد الأفراد والبحث عن آخر

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انجراف مركبة عسكرية بنجران: إنقاذ أحد الأفراد والبحث عن آخر انجراف مركبة عسكرية بنجران: إنقاذ أحد الأفراد والبحث عن آخر

    تمكن "مدني نجران" من انقاذ أحد أفراد القوات البرية بعد أن انجرفت مركبة عسكرية كان يستقلها رفقة زميل آخر بوادي ذهبه غربي نجران كما تم العثور على المركبة واخراجها من مجرى الوادي ولم يتم العثور على الشخص الآخر.

وصرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير ال جرمان الشهراني، بأن غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران في تمام الساعة ٧:٣٠ من مساء يوم الاثنين18/٧/١٤٣٧ه يفيد بجرف السيل مركبة عسكرية للقوات البرية بوادي ذهبة غربي نجران، وعلى الفور تم تحريك فرقة الانقاذ من مركز الدفاع المدني ببئر عسكر، وفرقة انقاذ وغوص من مركز الدفاع المدني بالفيصلية، وتمكنت الفرق من الدخول باحدى المعدات الثقيلة "شيول"، واخراج احد المحتجزين متعلقا باحد الاشجار، بالرغم من استمرار هطول الامطار وكثافه السيل، اما الشخص الاخر فلم يتم العثور عليه، وتم العثور على المركبة واخراجها من مجرى الوادي.

وأفاد المقدم الشهراني بأنه جرى تمشيط الموقع والبحث من قبل الفرق المتواجدة بالموقع ولم يعثر على المفقود الآخر، ثم استمرت عمليات البحث بمشاركة عدد من الجهات، حيث شارك الدفاع المدني والجيش وحرس الحدود والشرطة والدوريات والامانة والهلال الاحمر والمالية، كما وصل للمنطقة صباح الخميس فريق غوث السعودي للمشاركة، ولا زالت عمليات البحث مستمرة في الوادي الذي يبلغ طوله ما يقارب ٤٠ كم تقريباً، وطبيعته جبلية وعرة جداً وكثافة الاشجار في اجزاء من الوادي، ووجود مستنقعات مائية كبيرة، وجريان مياه الامطار المتواصلة اعاق عمليات البحث وقلل من اداء فرق البحث.

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