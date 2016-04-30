انفجـار عبـوة ناسفـة بـموقـف لدوريات أمن الطرق بالأحسـاء

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على حالة رجل الأمن الذي تعرض لإصابة طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة بمواقف السيارات الخارجية لدوريات قوة أمن الطرق في محافظة الاحساء، ووجه سموه بتوفير العناية الطبية اللازمة له.

وكيل الرقيب العساف: الإصابة نوط شرف.. وروحي فداء للوطن

وأكد الامير سعود بن نايف ثقته بكفاءة الجهات الأمنية ورجال الأمن في التعرف على الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة إن شاء الله، مؤكدا بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهم الله -، لن تتوانى في مواجهة هذه الفئة الباغية على دينها ووطنها، والضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث او المساس بأمن هذا الوطن أو ترويع المواطنين والمقيمين على أرضه، مشيرا إلى أن من قام بهذه الأفعال الإرهابية اعتادوا على قتل الأبرياء واستباحة الدماء بتوجيهات من عناصر خارجية ليس لها هم سوى القتل والهدم والتشريد، فلا دين يردعهم ولا مذهب ولا عقيدة، ولكنهم مدحورون بتوفيق من الله ثم بيقظة رجال أمننا وتعاون إخواننا المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عنهم، وعدم إيوائهم أو التعاطف معهم، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن وسائر أوطان المسلمين بالأمن والأمان والاستقرار.

من جهة اخرى سارت الحياة بصورة طبيعية يوم امس في حي محاسن والذي شهد مساء يوم امس الاول انفجار عبوة ناسفة ادت الى اصابة رجل امن والحاق اضرار مختلفة بخمس سيارات كانت متوقفة في المواقف الخارجية، حيث اخترقت شظية كف اليد اليمنى لوكيل الرقيب محمد بن سعد العساف الجمالين والذي كان يحرس الموقع، وتم نقله على اثرها إلى المستشفى حيث تلقى العلاج وحالته مستقرة.

وبيَن رجل الأمن المصاب في الحادث وكيل الرقيب العساف يعتبر هذه الاصابة نوط شرف مؤكداً ان روحه فداء للوطن.

بدوره اكد ابن المصاب الطفل سعد محمد العساف والذي لبس الزي العسكري اثناء زيارته لوالده انه فخور بوطنه وفخور بوالده والذي تعرض لاصابة وهو يؤدي واجبه في خدمة وطنة، مؤكداً انه عندما يكبر سيدافع عن الوطن مثل والده وتمنى من الجميع الدعاء لوالده بالشفاء العاجل ولكل رجال الامن.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي قد اوضح بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الخميس الموافق ١٤٣٧/٧/٢١ه تعرض موقف خارجي مخصص لدوريات قوة امن الطرق بالأحساء لانفجار عبوة ناسفة، نتج عن اصابة طفيفة لاحد منسوبي القوة، واضرار محدودة لخمس سيارات متوقفة بالموقع. وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الامنية. وكان هذا الحي قد شهد قبل ثلاثة اشهر تقريباً لحادث ارهابي بعد تفجير ارهابي لنفسه امام مسجد مما ادى لاستشهاد واصابة عدد من المصلين وكذلك اصابة بعض رجال الامن الذين كانوا يحرسون المسجد.