الحملة الوطنية توزع 947 سلة غذائية على الأشقاء السوريين في الأردن

استكملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا سلسلة توزيعاتها للسلال الغذائية على الأشقاء السوريين في مدنية المفرق شمال المملكة الأردنية الهاشمية من خلال توزيع 947 سلة غذائية في محطتها الثالثة من برنامجها الغذائي شقيقي بالصحة والهنا الذي يمتد لعامه الرابع على التوالي. وتشتمل السلال الغذائية على المواد الغذائية الأساسية التي تغطى احتياج الاسرة قرابة الشهر من خلال حزمة غذائية متكاملة تتكون من الأرز والسكر والطحين بالإضافة الى البقوليات والحبوب والمعلبات والعصائر والحليب . وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان مواصلة توزيع المواد الغذائية على الاشقاء السوريين لتغطية أكبر قدر ممكن من الأسر الأشد احتياجاً من الأرامل والأيتام والمعاقين وزوجات الشهداء وذلك في ظل تراجع تقديم الدعم من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني مع امتداد أمد الأزمة السورية، واصلاً شكره لإدارة اوقاف الشيخ صالح الراجحي والتي تبرعت بهذه السلال الغذائية ضمن الجسر البري السادس عشر والذي سير من المملكة الى الأردن مؤخراً.

من جانبه عبر المستفيدون السوريون عن كامل رضاهم عن السلال الغذائية المقدمة مؤكدين على خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - وللشعب السعودي الكريم والذي لم يتوان يوماً عن مد يد العون لهم في ظل هذه الأزمة مثمنين دور الحملة الوطنية السعودية في تلمس احتياجاتهم والعمل على تغطيتها في جميع مناحي الحياة.