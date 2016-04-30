أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحملة الوطنية توزع 947 سلة غذائية على الأشقاء السوريين في الأردن

Google+ Print
الحملة الوطنية توزع 947 سلة غذائية على الأشقاء السوريين في الأردن الحملة الوطنية توزع 947 سلة غذائية على الأشقاء السوريين في الأردن

    استكملت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا سلسلة توزيعاتها للسلال الغذائية على الأشقاء السوريين في مدنية المفرق شمال المملكة الأردنية الهاشمية من خلال توزيع 947 سلة غذائية في محطتها الثالثة من برنامجها الغذائي شقيقي بالصحة والهنا الذي يمتد لعامه الرابع على التوالي. وتشتمل السلال الغذائية على المواد الغذائية الأساسية التي تغطى احتياج الاسرة قرابة الشهر من خلال حزمة غذائية متكاملة تتكون من الأرز والسكر والطحين بالإضافة الى البقوليات والحبوب والمعلبات والعصائر والحليب . وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان مواصلة توزيع المواد الغذائية على الاشقاء السوريين لتغطية أكبر قدر ممكن من الأسر الأشد احتياجاً من الأرامل والأيتام والمعاقين وزوجات الشهداء وذلك في ظل تراجع تقديم الدعم من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني مع امتداد أمد الأزمة السورية، واصلاً شكره لإدارة اوقاف الشيخ صالح الراجحي والتي تبرعت بهذه السلال الغذائية ضمن الجسر البري السادس عشر والذي سير من المملكة الى الأردن مؤخراً.

من جانبه عبر المستفيدون السوريون عن كامل رضاهم عن السلال الغذائية المقدمة مؤكدين على خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - وللشعب السعودي الكريم والذي لم يتوان يوماً عن مد يد العون لهم في ظل هذه الأزمة مثمنين دور الحملة الوطنية السعودية في تلمس احتياجاتهم والعمل على تغطيتها في جميع مناحي الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة