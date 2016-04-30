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الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. 5 سنوات من الحب والعطاء

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السبت 30-04-2016 00:44

يصادف اليوم 29 أبريل ذكرى مرور 5 سنوات على زواج الأمير ويليام William والدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton. وحسب ما ذكرت صحيفة "Telegraph" البريطانية، سيحتفل الدوق وزوجته بهذه المناسبة في منزلهما بنورفولك مع طفليهما الأمير جورج George والأميرة شارلوت Charlotte، قبل الخروج لتناول وجبة هادئة ورومنسية.

ميدلتون التي تأتي من عائلة متواضعة، والتي أوقعت الأمير في شباكها خلال فترة دراستهما بالجامعة، لم تغب يوماً عن أي مناسبة إجتماعية أو إنسانية يشارك بها زوجها، فأصبحا من الثنائيات الأكثر شهرة وتأثيراً في العالم عموماً وبريطانيا خصوصاً.

خطوبة الأمير ويليام على كيت ميدلتون تمت يوم 16 نوفمبر من العام 2010، بعد نحو 9 سنوات من أول مرة التقيا فيها خلال دراستهما في جامعة سانت أندرو، وخلال تلك الفترة قيل إنهما انفصلا عام 2007، إلا أنهما شوهدا سوياً في عدة مناسبات عامة، وفي العام 2010 توجت علاقتهما العاطفية عندما قدم ويليام لكيت خاتم الخطبة الذي ارتدته والدته الأميرة ديانا.

في العام2011 أقيم حفل زواج تاريخي لويليام وكيت حضره مئات الآلآف في وسط لندن، ارتدت فيه العروس فستاناً من تصميم العالمي Alexander McQueen ، وبعد انتهاء مراسم الزفاف استقل العروسان نفس عربة الخيول التي استخدمها الأمير تشارلز والأميرة ديانا، وأقاما جولة على أهم الأماكن السياحية في لندن.

في يوليو 2013، إستقبل الاميران طفلها الأول، وأعلن قصر كينغستون الملكي ان الدوقة أنجبت صبياً في مستشفى St Mary's في لندن، وأطلقت عليه إسم George Alexander Louis. وفي مايو 2015، أنجبت الأميرة ميدلتون شقيقة للأمير جورج، فحملت إسم Charlotte Elizabeth Diana.

اليوم، وبعد مرور 5 أعوام على زواجهما، لا يمكن لأحد أن ينكر مدى تأثير هذا الثنائي في المجتمع البريطاني، وبخاصة الدوقة كيت، التي إختارتها مجلة Time من بين الشخصيات الـ 100 الأكثر تأثيراً في العالم لعامين متتاليين (2012 و 2013).

 

 

 

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