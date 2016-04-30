السيطرة على حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بالفيوم

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ولم يسفر عن أية إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين أن المصنع يمتلكه شخص وزوجته وهما إسبانى الجنسية وأنه شب فى لوحة الكهرباء الرئيسية بالمصنع.

وتمت السيطرة عليه ولم يسفر عن وجود مصابين وقدرت تلفيات الحريق بـ20 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 1986 لسنة 2016 إدارى مركز طامية وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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