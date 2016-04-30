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ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها فى شم النسيم بالغربية

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ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها فى شم النسيم بالغربية ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها فى شم النسيم بالغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية من ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى. قبل بيعهم فى الأسواق فى شم النسيم.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "أحمد م أ ال" 40 سنة مقيم كفر الهواشم - مركز كفر الزيات لقيامة بإدارة ثلاجة تبريد بدون ترخيص وتخزين كميات كبيرة من الأسماك المدخنة (الرنجة) غير صلاحة للاستهلاك الآدامى وبحوزته 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتحرر المحضر رقم 14689 جنح مركز كفر الزيات لسنه 2016 وتولت النيابة التحقيق.

رنجة غير صالحة للاستهلاك (1)

رنجة غير صالحة للاستهلاك (2)

رنجة غير صالحة للاستهلاك (3)

رنجة غير صالحة للاستهلاك (4)

رنجة غير صالحة للاستهلاك (5)

- ضبط عطور ومنظفات صناعية من خامات غير مطابقة للمواصفات بالغربية
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مصر 365

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