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تسيير الحركة المرورية بطريق "القاهرة/ الفيوم" بعد تعطلها بسبب حادث سير

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تسيير الحركة المرورية بطريق "القاهرة/ الفيوم" بعد تعطلها بسبب حادث سير تسيير الحركة المرورية بطريق "القاهرة/ الفيوم" بعد تعطلها بسبب حادث سير
عادت السيولة المرورية بطريق القاهرة "الفيوم/ الصحراوى" بعد تعطل حركة سير السيارات بالطريق حوالى 15 دقيقة لوقوع حادث تصادم وإصابة شخص من قرية الإعلام، وتجمع أهالى القرية للاطمئنان على المصاب، وطالبوا بعمل مطب صناعى وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، بالواقعة قيد برقم 16359 لسنة 2016 جنح مركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة / الفيوم" أمام قرية الإعلام.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية ونتج عن الحادث إصابة عامل تصادف مروره أثناء الحادث. وعقب ذلك تجمع 100 شخص من أهالى القرية للاطمئنان على المصاب وطالبوا بعمل مطبات صناعية على الطريق مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية على الطريق ما يقرب من 15 دقيقة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق.


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