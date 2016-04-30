دعوة قريبة من مرتضى منصور لمجلس الأهلي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيوجه دعوة قريبا إلى مجلس الأهلي لزيارة النادي.

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وقرر مجلس إدارة الزمالك أجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني بإضافة جمال عبد الحميد ومحمد حلمي (تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وخلال اجتماعه مع الجهاز المعاون الجديد أكد مرتضى منصور نيته تقديم دعوة إلى مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر لزيارة النادي خلال الفترة المقبلة.

وستأتي زيارة مجلس الأهلي في حالة حدوثها على هامش اجتماع مرتضى منصور بعدد كبير من رمز الكرة المصرية مساء يوم الخميس.

وأشار مرتضى منصور أنه سيكرر اجتماعه بشكل دوري مع نجوم الكرة المصرية من الزمالك والأهلي وغيرهم.