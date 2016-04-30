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ضبط 1766 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات

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ضبط 1766 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات ضبط 1766 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مستوى المحافظات
واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد وزير الداخلية للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات، ومعاقبة المخالفين لقواعد وآداب المرور، بهدف إلزام المواطنين بالسير حسب تعليمات إدارات المرور حرصا على سلامتهم.

وتمكنت الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى المحافظات من ضبط 1766 مخالفة مرورية لدراجات بخارية تسير بدون لوحات معدنية، وتم حجز 329 منها، وتهدف تلك الحملات لتقليل العمليات الإرهابية التى تستهدف الشرطة.

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