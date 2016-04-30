منظمة كندية تدير مستوصفا فى حلب تقول تم إخلاؤه قبل قصفه

قال متحدث باسم اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية بكندا الذى يدير مركزا طبيا فى حلب السورية إنه أخلى المركز قبل قصفه فى غارة جوية اليوم الجمعة وذلك بعدما تم قصف مستشفى بالمدينة هذا الأسبوع.

وقال آفى دسوزا المنسق الإعلامى للاتحاد الذى يدير مركز الرعاية الصحية الأولية فى المرجة "بعد قصف المستشفى قبل ثلاثة أيام أخلوا جميع المراكز الطبية. لم يكن هناك أحد فى ذلك الوقت، الحمد لله."

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان وموظف بالدفاع المدنى ووسائل إعلام سورية رسمية بأن الغارات الجوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة فى حلب وقصف المناطق التى تسيطر عليها الحكومة بالمدينة استؤنف اليوم الجمعة بعد توقف قصير أعقب سبعة أيام من العنف

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