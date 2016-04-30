دبلوماسى فلسطينى سابق: لابد من حل عربى خالص لأزمات المنطقة

قال السفير الدكتور بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إن ما يحدث فى مدينة حلب السورية هو جزء لا ينفصل عن الأوضاع السيئة التى أصبحت تعانى منها المنطقة بشكل عام، موضحا أن الأزمة السورية لا تنفصل عن الأزمة فى اليمن أو ليبيا .

وأضاف الدبلوماسى السابق لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث فى سوريا يتطلب وضع نظرة شمولية للأحداث لتى تشهدها المنطقة بشكل عام، ووضع حلول عاجلة لها، مؤكدا ضرورة أن تكون القضايا التى على رأس قمة جامعة الدول العربية المقبلة كيفية وضع حلول شاملة لأزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا.

وأكد الدبلوماسى السابق، ضرورة أن يكون الحل لتلك الأزمات نابع من العرب أنفسهم دون استدعاء أى قوى خارجية لوقف الأزمات التى تواجه التى تحدث فى الوطن العربى.

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