الوطنية للنفط ببنغازى تنفى عودة الناقلة الهندية المحملة بالنفط لمدينة الزاوية

>نفى المستشار الإعلامى للمؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى محمد المنفى ، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام حول عودة الناقلة الهندية المحملة بـ 650 ألف برميل نفط من مالطا إلى مدينة الزاوية غرب ليبيا.

يذكر أن السلطات المالطية قد أوقفت سفينة مالطية تحمل 650 برميل نفط من شرق ليبيا ، بعد أن طالب مندوب ليبيا فى مجلس الأمن إبراهيم الدباشى بوضع السفينة فى القائمة السوداء.

وقال المنفى فى تصريح صحفى مساء أمس، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا ، مؤكدا أن الناقلة الهندية لا تزال موجودة فى مالطا، "وهناك من يحاول تحويلها إلى الزاوية بالقوة".

وأوضح المنفى ، أن المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى مستمرة فى المطالبة بحقها الشرعى وأنها تابعة للحكومة الليبية الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب المعترف به دوليا.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم كافة المستندات القانونية لتصدير النفط ، وفى حال لم يسمح للمؤسسة الوطنية الشرعية للنفط تصدير النفط سيتم إغلاق ميناء الحريقة بطبرق.