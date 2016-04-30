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زورق حربى إسرائيلى ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

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زورق حربى إسرائيلى ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية زورق حربى إسرائيلى ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

>اخترق زورق حربى إسرائيلى، المياه الإقليمية اللبنانية أمس الجمعة، وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى، أن الزورق اخترق المياه الإقليمية مقابل بلدة رأس الناقورة بجنوب لبنان ، لمسافة 180 مترا ولمدة دقيقتين.

وأشار البيان إلى أنه تجرى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة، فى لبنان" اليونيفيل وفى بيان آخر.. ذكرت قيادة الجيش اللبنانى أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية اليوم من فوق شبعا بجنوب شرق البلاد، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربى والجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة بجنوب شرق لبنان".

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