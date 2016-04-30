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بالصور.. ملك البحرين يجرى جولة بخليج نعمة ويشيد بجمال وأمن شرم الشيخ

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بالصور.. ملك البحرين يجرى جولة بخليج نعمة ويشيد بجمال وأمن شرم الشيخ بالصور.. ملك البحرين يجرى جولة بخليج نعمة ويشيد بجمال وأمن شرم الشيخ
أجرى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، جوله ميدانية بمنطقة خليج نعمة السياحية بشرم الشيخ مساء الجمعه وبرفقته العائلة المالكة البحرينية.

وكان فى استقباله لدى وصوله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسي مدير الأمن والعميد ربيع عبد الموجود رئيس قطاع خليج نعمة وهشام علي رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ واستمع لشرح المحافظ عن أعمال التطوير التى تمت بممشي خليج نعمه خلال السنوات الماضية ما جعلته يستعيد رونقه خلال هذه الفترة.

وتفقد ملك البحرين الممشي السياحي للمنطقة السياحية والشارع الذى أُطلق عليه أسمه وهو شارع "جلاله ملك مملكة البحرين".

وأشاد بمستوى النظافة والأمن والتطور الهائل الذي حدث في المنطقة من توفير الأمن والأمان لرواد المنطقة والمقاهي ذات الطرز الحديثة والتى تضاهي أفضل المقاهى علي مستوى العالم .

وفور وصوله تسابق السائحون العرب والأجانب علي التقاط الصور التذكارية معه ثم جلس علي أحد المقاهي بمنطقة خليج نعمة للاستمتاع بجمال الطبيعة هناك .

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن زيارة ملك البحرين إلى شرم الشيخ تأتى فى إطار دعم وتنشيط حركة السياحة العربية بين شرم الشيخ ومملكة البحرين وبث رسالة إلي العالم بأن شرم الشيخ آمنة وستظل آمنة مهما تعرضت لها من أزمات خاصه بعد أن قرر الملك زيارة خليج نعمة وبرفقته العائلة المالكة البحرينية للاستمتاع بجمال الطبيعة هناك والأجواء السياحية التى تتمتع بها المنطقة وشعور السائحين بمستوى التطوير خاصة بعد ان تم تأمين المنطقة بالكامل بكاميرات المراقبة الالكترونية ومستوى النظافه الذى تتمتع به.

جولة ملك البحرين فى خليج نعمة (1)

جولة ملك البحرين فى خليج نعمة (2)

جولة ملك البحرين فى خليج نعمة (3)

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