برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى>قد تشعر بالحيرة إلى حد ما فى ما يخص حياتك العملية اليوم وتحتاج إلى حسم مواقفك وتتخذ قرارات صعبة قد تنعكس على حالتك المالية بتغييرات مفاجئة.

على الصعيد العاطفى

>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع شريك حياتك فاليوم فرصة جيدة جدًا لذلك، تمتعا اليوم معا بالقرب من الطبيعة لزيادة كثافة الرومانسية.

برج العقرب على الصعيد الصحى

>تتعرض لوعكة صحية فى العمل وتحتاج إلى الكثير من الاهتمام، تجنب قدر الإمكان الكمبيوتر لأنك تحتاج إلى الراحة، وانتبه أيضًا لاحتمالات إصابتك بالعدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>تحدث لك بعض التغييرات المفاجئة فى حياتك الشخصية والمهنية وهذا يجعلك تعانى شعورا بالقلق وانعدام الأمن فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وامنح نفسك بعض الاسترخاء.

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