أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016
على الصعيد المهنى
>قد تشعر بالحيرة إلى حد ما فى ما يخص حياتك العملية اليوم وتحتاج إلى حسم مواقفك وتتخذ قرارات صعبة قد تنعكس على حالتك المالية بتغييرات مفاجئة.

على الصعيد العاطفى
>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع شريك حياتك فاليوم فرصة جيدة جدًا لذلك، تمتعا اليوم معا بالقرب من الطبيعة لزيادة كثافة الرومانسية.

برج العقرب على الصعيد الصحى
>تتعرض لوعكة صحية فى العمل وتحتاج إلى الكثير من الاهتمام، تجنب قدر الإمكان الكمبيوتر لأنك تحتاج إلى الراحة، وانتبه أيضًا لاحتمالات إصابتك بالعدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>تحدث لك بعض التغييرات المفاجئة فى حياتك الشخصية والمهنية وهذا يجعلك تعانى شعورا بالقلق وانعدام الأمن فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وامنح نفسك بعض الاسترخاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى