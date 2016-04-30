برج العقرب حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج العقرب على الصعيد المهنىإعلان - Ads إعلان - Ads
>قد تشعر بالحيرة إلى حد ما فى ما يخص حياتك العملية اليوم وتحتاج إلى حسم مواقفك وتتخذ قرارات صعبة قد تنعكس على حالتك المالية بتغييرات مفاجئة.
على الصعيد العاطفى
برج العقرب على الصعيد الصحى
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>قد تشعر بالحيرة إلى حد ما فى ما يخص حياتك العملية اليوم وتحتاج إلى حسم مواقفك وتتخذ قرارات صعبة قد تنعكس على حالتك المالية بتغييرات مفاجئة.
على الصعيد العاطفى
>إذا كنت تحلم بالتمتع ببعض اللحظات الرومانسية مع شريك حياتك فاليوم فرصة جيدة جدًا لذلك، تمتعا اليوم معا بالقرب من الطبيعة لزيادة كثافة الرومانسية.
برج العقرب على الصعيد الصحى
>تتعرض لوعكة صحية فى العمل وتحتاج إلى الكثير من الاهتمام، تجنب قدر الإمكان الكمبيوتر لأنك تحتاج إلى الراحة، وانتبه أيضًا لاحتمالات إصابتك بالعدوى.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>تحدث لك بعض التغييرات المفاجئة فى حياتك الشخصية والمهنية وهذا يجعلك تعانى شعورا بالقلق وانعدام الأمن فحاول ألا تنجرف وراء هذا الشعور وامنح نفسك بعض الاسترخاء.
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