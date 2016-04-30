أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء السبت 30 إبريل

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 30 إبريل حظك اليوم برج العذراء السبت 30 إبريل

على الصعيد المهنى


>يوم جيد جداً على مستوى العمل، كما أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، ولكن عليك أن لا تتراجع وتفكر بشكل جيد فى الأمور التى من شأنها أن تجعل وضعك فى العمل أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..


>قد يكون اليوم غير مناسب لإدارة حوار مع شريك حياتك اليوم، ولكن عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها وتفكر بها هى بالتأكيد خاطئة تماماً، فعيد ترتيب أوراقك

على الصعيد الصحى ..


>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتفهم أن كل ما تقوم به هو من أجل أن تكون بضحة جيدة، ولا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع علماء الفلك، كما أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريباً.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى