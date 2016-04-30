حظك اليوم برج العذراء السبت 30 إبريل

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يوم جيد جداً على مستوى العمل، كما أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، ولكن عليك أن لا تتراجع وتفكر بشكل جيد فى الأمور التى من شأنها أن تجعل وضعك فى العمل أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.>قد يكون اليوم غير مناسب لإدارة حوار مع شريك حياتك اليوم، ولكن عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها وتفكر بها هى بالتأكيد خاطئة تماماً، فعيد ترتيب أوراقك>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتفهم أن كل ما تقوم به هو من أجل أن تكون بضحة جيدة، ولا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل.>يتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع علماء الفلك، كما أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريباً.