حظك اليوم برج الحمل السبت 30 إبريل

برج الحمل على الصعيد المهنى ...

>اليوم ستشعر بوجود بعض الأزمات الطارئة فى العمل، كما أن هناك بعض الأنشطة التى تنغمس بها وهو ما يجعلك تشعر ببعض الراحة، خصوصاً أنك كنت تشعر فيما مضى أنك غير قادر على توظيف طاقتك بالكامل فى العمل. برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

>يوم عظيم لأنك سوف تكون قادرا على التواصل علناً مع شريك حياتك، فهذه الفرصة ستجعلك تتخلص من كل الأزمات التى كانت بينكما فى الفترة المقبلة، كما أن هناك لقاء مرتقب بينكما يجعل هناك مساحة من تبادل الأسرار. على الصعيد الصعيد الصحى..

>حالتك المزاجية ليست جيدة تماماً، كما أنك تبحث عن أفضل الطرق للتخلص من طاقتك السلبية التى اكتسبتها مؤخراً، كما أن لديك حرص على أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد وتبحث عما يزعجك ويجعل صحتك غير مستقرة.

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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الأيام المقبلة، التى شعرت فيها ببعض التوتر والقلق من جانب شركائك فى العمل.

شبكةعيونالإخبارية

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