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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30 أبريل

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30 أبريل حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30 أبريل

على الصعيد المهنى ...


>هناك مكاسب مالية غير متوقعة واردة إليك خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك بعض الاستثمارات التى تحصل عليها كذلك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك، عليك أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع كل هذه التغيرات.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..


>علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً خصوصاً أن الحبيب شعر خلال الفترة الماضية ببعض الضيق من انشغالك الدائم، كذلك كانت هناك الكثير من الأمور الأخرى التى سببت له الإزعاج فحاول أن تتخلص منها وابتعد تماماً عن هذا الأسلوب الذى يراه هو استفزازى.

على الصعيد الصحى..


>اليوم هو الأنسب لاتخاذ قرارك لتحسين صحتك واسترداد عافيتك، كذلك يفضل أن تمارس الكثير من الألعاب الرياضية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ الآن فى اتباع نظام غذائى صحى يساعدك على تجاوز كافة الأزمات الصحية التى من الممكن أن تمر بها خلال الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات وتحديداً فيما يتعلق علاقتك بالمدير، كما أن هناك بعض الأمور التى قد تتغير كذلك على مستوى العمل والعائلة.

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مصر 365

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