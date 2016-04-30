حظك اليوم برج الثور السبت 30 أبريل

برج الثور على الصعيد المهنى..

> الأوضاع فى طريقها للتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، أنت كذلك عليك خلال الفترة المقبلة الكثير من المسئوليات والتى ستدفعك إلى تغيير نمط حياتك بالكامل، خصوصاً أنك المسئول أمام مديرك عن بعض الأمور التى تحدث خلال الفترة الماضية. برج الثور على المستوى العاطفى..

> حاول أن تتحكم فى أعصابك لأن هذا سيكون سبباً فى فساد العلاقة مع الحبيب خلال الفترة المقبلة، كما أن تجاهله سيجعل الأزمة أكبر وكذلك سيجعل الخلاف أكبر مما كنت متوقع، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً. على الصعيد الصحى..

> خلال الفترة المقبلة ستشعر بأنك أكثر نشاطاً مما كنت عليه فى الفترة المقبلة، خصوصاً أنك قللت كثيراً من استهلاك الأطعمة هذه التى تحتوى على دهون، مما ساعدك فى التخلص من كل المشاكل الصحية التى تعرضت لها مؤخراً. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

> يتوقع علماء الفلك أن نمط حياتك سيتغير بالكامل، كما أنه على مستوى الصحة ستكون هناك الكثير من التغيرات التى تطول حياتك الخاصة والعمل، فضلاً عن أن علاقة بالعائلة ستتحسن كثيراً وتنتهى كافة الخلافات التى كانت دائرة بينكما فى الفترة المقبلة.

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شبكةعيونالإخبارية

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