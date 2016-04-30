برج الميزان حظك اليوم السبت 30/4 /2016

تستحق الحصول على ترقيات وتتولى مناصب أعلى خاصة بعد الجهود التى بذلتها طوال السنوات الماضية، تسترجع ذكرياتك مع بداية العمل، فبالرغم من المتاعب التى واجهتها فى الفترة الأخيرة، إلا إنك ستجد كثير من الراحة والمفاجئات فى الفترة القادمة، استعن بخبرتك وقدرتك على إصابة الهدف بدون انفعالات وبقرارات حكيمة. على الصعيد العاطفى

>التردد سيضيع حجم المشاعر الجم الذى حملته فى قلبك فى الفترة الماضية، الفترة الحالية هى فرصتك للتعبير لحبيبك عن المشاعر الذى أخفيتها منذ فترة، أنت من الشخصيات التى تواجه الحب بالحب والإخلاص بالإخلاص لذلك أثبت على موقفك ولا تتردد فى اى شىء، خذ خطوات جادة ولن تندم هذه المرة، فالأشياء كلها علامات فى صالحك. برج الميزان على الصعيد الصحى

>حالتك الصحية جيدة جداً، والعودة إلى ممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد محددة لها، يزيد من لياقتك البدينة ويحفظ قوتك الذهنية، ينقصك فقط الالتزام بوجبات غذائية مفيدة، حتى تصل إلى مرحلة التكامل الغذائى والحالة الصحية المثالية، واظب على هذه العادات المفيدة. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يقضى هذه الفترة أحلى أيام حياته على كافة المستويات المهنية والعاطفية وحتى الصحية، فقط تحتاج إلى التمسك بالأمل و بالأوقات السعيدة واغتنم الفرصة وعش احلى أوقاتك العاطفية بجوار الحبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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