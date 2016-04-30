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برج الأسد حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 30/ 4/2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 30/ 4/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:
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لديك هالة ساحرة اليوم وهذا يساعدك على تحقيق ما تريده فى عملك خاصة أنك تنشر الفرح فى كل مكان ويمكنك أن تكسب قلوب الجميع بكل سهولة، اغتنم هذه الفرصة وحقق طموحاتك المتعلقة بالعمل.

على الصعيد العاطفى:
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هناك شخص ثالث يحاول التدخل فى حياتك العاطفية اليوم والأمر متروك لك ما إن كنت ستتركه ينجح او لا، من خلال تأثرك أو عدمه بما يقوله مما يجعل العلاقة الخاصة بك تتوتر إلى حد ما.

برج الأسد على الصعيد الصحى:
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تبدو فى حالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى أن تهمل فى الطعام وتفرط فيه وتفسد ما فعلته طيلة الفترة الماضية، وحاول أن تنغمس فى المهام التى تنطوى على حركة عالية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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تواجه بعض المشاكل مع العلاقات المتشابكة والأحدايث مزدوجة المعانى وتعانى من مشاكل متكررة مع سوء فهم الناس لك، ولكن يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل بروحك المرحة.
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مصر 365

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